باشگاه خبرنگاران جوان- محمد کبیری در نامه‌ای رسمی به وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نقش پرواز‌ها در تردد گردشگران و اهالی و تفاوت ماهیت خدمات هوایی برای جزیره کیش و وابستگی حیاتی این منطقه به حمل‌ونقل هوایی، خواستار اتخاذ تدابیری برای کاهش نوسانات قیمتی بلیت‌های هواپیما شد.

وی بیان کرد: ثبات در قیمت بلیت‌های پرواز‌های کیش نقش مهمی در حفظ پیش‌بینی‌پذیری سفر، تقویت صنعت گردشگری و حمایت از فعالان اقتصادی این جزیره دارد و انتظار می‌رود که با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، با فراهم شدن شرایطی، ضمن پایداری صنعت هوانوردی، دسترسی عموم مردم به سفر نیز تسهیل شود.

سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این مطالبه، ضمن تبیین عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری، بر استمرار نظارت بر بازار و مقابله با هرگونه انحصار تأکید کرد.

سازمان هواپیمایی کشوری، با استناد به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر آزادسازی قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا، نوسانات نرخ ارز را یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر هزینه خرید قطعات، تعمیرات و اجاره‌بها (بر اساس نرخ مرکز مبادله ارزی) و در نتیجه قیمت بلیت پرواز‌ها عنوان کرد.

این سازمان همچنین با اشاره به افزایش نرخ سوخت هواپیما از ۶۰۰ ریال به ۲۸۰،۰۰۰ ریال (با احتساب ارزش افزوده) اعلام کرد: این امر فشار مضاعفی را بر هزینه‌های جاری ایرلاین‌ها تحمیل کرده است.

بنا به اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، افزون بر این، دشواری در تأمین قطعات اصلی و خدمات فنی به دلیل تحریم‌ها و نیاز به واسطه‌گری‌های اجباری، در کنار افزایش هزینه‌های سربار عملیاتی، از دیگر عوامل مؤثر در شکل‌گیری قیمت‌های فعلی پرواز‌ها است.

سازمان هواپیمایی کشوری افزایش قیمت‌ها را با توجه به این شرایط «اجتناب‌ناپذیر» خواند و اعلام کرد: در راستای دستورات وزیر راه و شهرسازی، وظایف حاکمیتی و نظارتی خود را پیگیری می‌کند.

این سازمان متعهد شده است که از طریق پایش دقیق بازار، از ایجاد انحصار توسط واسطه‌ها و شکل‌گیری بازار سیاه بلیت در مسیر‌های منتهی به کیش جلوگیری کند تا ظرفیت‌های موجود به شکلی منصفانه و شفاف در اختیار عموم مسافران قرار گیرد.