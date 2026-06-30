مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از تخلیه نخستین محموله ۴۴۰۰ تنی بلوک آند در اسکله این منطقه و انتقال مستقیم آن به کارخانه آلومینیوم جنوب (سالکو) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر شکیب ذوالغیاث، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از تخلیه موفق نخستین محموله ۴۴۰۰ تنی بلوک آند در بندر این منطقه خبر داد و گفت: با هماهنگیهای انجامشده، این محموله برای نخستین بار در اسکله منطقه ویژه اقتصادی پارسیان تخلیه و بهصورت حمل یکسره با مسافت کوتاه به کارخانه آلومینیوم جنوب (سالکو) منتقل شد.
وی با اشاره به اینکه پیش از این تخلیه این محمولهها در بندر شهید رجایی بندرعباس انجام میشد، افزود: انتقال محل تخلیه به بندر پارسیان موجب کاهش قابل توجه مسافت حمل و در نتیجه صرفهجویی در زمان، هزینه و مصرف سوخت شده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان این اقدام را گامی مهم در راستای بهرهبرداری از ظرفیتهای بندری و لجستیکی منطقه دانست و تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با برخورداری از زیرساختهای مناسب، آمادگی ارائه خدمات به صنایع بزرگ کشور بهویژه صنعت آلومینیوم را دارد.
ذوالغیاث همچنین تأکید کرد: این اقدام علاوه بر تسهیل زنجیره تأمین مواد اولیه برای صنایع، میتواند الگویی مؤثر برای توسعه حملونقل مستقیم و کاهش هزینههای لجستیکی باشد.
وی در پایان از آمادگی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان برای جذب محمولههای مشابه و گسترش همکاری با صنایع بالادستی خبر داد.
منبع: روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان