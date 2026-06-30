باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مظاهر بابایی، معاون کتاب و فرهنگ‌خانه کتاب و ادبیات ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ضرورت تحول در صنعت نشر کشور اظهار کرد: مرکز نوآوری «چرایی» با هدف ایجاد ارتباط میان صنعت سنتی نشر و چاپ با فناوری‌های نوین، استارت‌آپ‌ها و فعالان اقتصاد خلاق راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه صنعت نشر امروز با چالش‌هایی همچون دیجیتالی‌سازی ناکافی فرآیندها، کاهش بهره‌وری، ضعف در بازاریابی نوین، محدودیت در صادرات کتاب و فاصله با فناوری‌های روز دنیا روبه‌رو است، افزود: این مرکز تلاش می‌کند با شناسایی و حمایت از ایده‌های خلاق و نوآور، زمینه کاهش این فاصله و توسعه فناوری در صنعت نشر را فراهم کند.

بابایی با تأکید بر اینکه اولویت مرکز «چرایی» حمایت از ایده‌هایی است که متناسب با نیاز‌های صنعت نشر و چاپ طراحی شده باشند، گفت: طرح‌هایی که بتوانند بخشی از مسائل این حوزه را برطرف کنند، در اولویت پذیرش قرار خواهند گرفت.

وی توسعه نشر دیجیتال، کتاب الکترونیک، فروش آنلاین، فناوری‌های نوین و هوشمند چاپ، تولید محتوا، حقوق مالکیت فکری و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در فرآیند تولید کتاب را از مهم‌ترین محور‌های فعالیت این مرکز برشمرد.

معاون کتاب و فرهنگ‌خانه کتاب و ادبیات ایران درباره معیار‌های ارزیابی ایده‌ها نیز گفت: نوآورانه بودن طرح، قابلیت تجاری‌سازی، توانمندی تیم اجرایی، پاسخگویی به نیاز‌های صنعت نشر و چاپ و همچنین ظرفیت توسعه بازار در داخل و خارج از کشور، از مهم‌ترین شاخص‌های پذیرش ایده‌ها محسوب می‌شود.

بابایی با اشاره به خدمات حمایتی این مرکز اظهار کرد: همانند سایر مراکز نوآوری، امکاناتی از جمله فضای کار اشتراکی، اتاق جلسات، خدمات اداری، مشاوره‌های حقوقی، مالی و کسب‌وکار، آموزش‌های تخصصی، منتورینگ، شبکه‌سازی با ناشران و چاپخانه‌ها، حمایت در جذب سرمایه‌گذار و برگزاری رویداد‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی در اختیار تیم‌های مستقر قرار می‌گیرد.

وی نزدیکی مرکز «چرایی» به بدنه صنعت کتاب را فرصتی مهم برای شناسایی سریع‌تر نیاز‌های این حوزه و تبدیل ایده‌ها به راهکار‌های اجرایی دانست و افزود: تجاری‌سازی ایده‌ها مهم‌ترین شاخص موفقیت این مرکز است و در همین راستا، برنامه‌هایی مانند شتاب‌دهی کسب‌وکارها، اعتبارسنجی بازار، اتصال استارت‌آپ‌ها به ناشران و چاپخانه‌ها، جذب سرمایه اولیه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، توسعه بازار‌های داخلی و خارجی و کمک به ورود محصولات به بازار دنبال می‌شود.

بابایی همچنین با اشاره به نقش رو به گسترش هوش مصنوعی در صنعت نشر گفت: این فناوری می‌تواند در بخش‌های مختلف زنجیره نشر از جمله تولید و خلاصه‌سازی محتوا، ترجمه، ویرایش هوشمند، صفحه‌آرایی، پیش‌بینی تقاضای بازار، شخصی‌سازی پیشنهاد‌های مطالعه، مدیریت هوشمند چاپ و موجودی و همچنین دیجیتالی‌سازی آرشیو کتاب‌ها و اسناد به کار گرفته شود و ضمن کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری را افزایش دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مرکز نوآوری «چرایی» با تکیه بر شناخت نیاز‌های صنعت نشر و چاپ، مسیر ورود ایده‌های فناورانه و خلاق را هموار کرده و زمینه تبدیل صنعت نشر کشور به زیست‌بومی نوآور و فناوری‌محور را فراهم کند.