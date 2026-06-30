باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس به منظور اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با برهم زنندگان نظم امنیتی و اقتصادی، اقدام به توقیف محموله‌های قاچاق و همچنین دستگیری متخلفان کرد.

کالا‌های قاچاق توقیف شد

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف محموله قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی فراشبند هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت آریسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۲۵ طاقه پارچه خارجی و بدون مجوز قانونی شدند.

سرهنگ شریفی با بیان این که ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ تصریح کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

توقیف احشام قاچاق در ممسنی

فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی از کشف احشام بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید محمد یوسفی فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی اظهار کرد: ماموران کلانتری در هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان آبی مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو، ۴۶ راس احشام بدون مجوز حمل کشف و یک نفر متهم نیز در این رابطه دستگیر شد.

سرهنگ یوسفی ادامه داد: همچنین ماموران پاسگاه فهلیان هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شدند و پس از توقف و بازرسی، ۳۳ راس احشام بدون مجوز از آن کشف شد.

او با بیان این که ارزش تقریبی احشام کشف شده توسط کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال براورد شد، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ یوسفی با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با پدیده قاچاق، از شهروندان درخواست کرد: هرگونه اخبار مرتبط با قاچاق کالا و دام را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

قاچاقچی موادمخدر در دام پلیس

فرمانده انتظامی داراب از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه هنگام پایش خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی به یک دستگاه خودرو پژو مشکوک و برای توقیف آن وارد عمل شدند.

او افزود: راننده با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز خودرو را رها کرد و با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه از محل متواری شد.

رئیس پلیس داراب بادامه داد: در بازرسی از این خودرو مقدار ۷۹ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف شد و تلاش برای در جهت شناسائی و دستگیری متهم متواری ادامه دارد.

کشف چوب بدون مجوز در خرمبید

فرمانده انتظامی خرمبید گفت: در بازرسی از یک دستگاه کامیون ۷ تن چوب بدون مجوز در این شهرستان کشف شد.

سرهنگ عبدالرضا زارع فرمانده انتظامی خرمبید بیان کرد: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید جنتی‌فر این شهرستان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون بنز مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از قسمت بار کامیون مقدار ۷ تن چوب بدون هرگونه مجوز قانونی و منابع طبیعی کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش آن را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمبید ادامه داد: در این خصوص پرونده تشکیل و راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

لاستیک‌های بدون مجوز به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی بوانات از کشف لاستیک‌های خارجی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز در سطح شهرستان، مأموران یگان امداد شهرستان هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او تصریح کرد: طی بررسی و استعلامات صورت گرفته مشخص شد کامیون مذکور حامل ۶ حلقه لاستیک خارجی بدون مدارک قانونی است.

فرمانده انتظامی بوانات با اشاره به اینکه ارزش لاستیک‌های مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: راننده به همراه خودرو و بار مذکور تحویل پلیس امنیت اقتصادی شد.

توقیف موتورسیکلت‌های مزاحم در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از توقیف موتورسیکلت‌های مزاحم در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات بیان کرد: در جهت برخورد با مزاحمان خیابانی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، طرح برخورد با موتورسیکلت‌های مزاحم در این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

او افزود: در اجرای این ماموریت، ماموران یگان امداد و کلانتری ۱۱ در اقدامی عملیاتی، موفق شدند ۲۰ دستگاه موتورسیکلت مزاحم در سطح شهر را توقیف کنند.

فرمانده انتظامی بوانات ادامه داد: پلیس به محض مشاهده موتورسیکلت‌هایی که با لایی کشی و ایجاد سر و صدا نظم شهر را برهم می‌زنند طبق قانون برخورد کرده و اینگونه موتورسیکلت‌ها را توقیف و به پارکینگ منتقل می‌کند.

کشف خودرو سرقتی و دستگیری سارق در کازرون

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از کشف خودروی پژو پارس سرقتی و دستگیری سارق خبر داد.

سرهنگحمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی شهرستان کازرون اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر سرقت خودروی سواری پژو پارس از شهرستان کوه چنار موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران قرار گرفت.

او افزود: ماموران کلانتری ۱۲ حضرتی با انجام اقدامات پلیسی، حضور به موقع و گشت زنی فعال، در کمتر از ۲۴ ساعت، موفق به کشف خودرو سرقتی و دستگیری سارق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون تصریح کرد: پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه گزارشات شهروندان از طریق تلفن ۱۱۰ است و با تمام توان در جهت ایجاد امنیت مناسب برای مردم تلاش می‌کنند.

دستگیری ۲ سارق در خفر

فرمانده انتظامی شهرستان خفر از دستگیری ۲ سارق اماکن خصوصی در اجرای طرح‌های انتظامی و اقدامات تخصصی پلیس خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان خفر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، موفق شدند ۲ سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خفر با بیان اینکه متهمان در تحقیقات و بازجویی‌های پلیس به ۸ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند، تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با سارقان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت، از شهروندان درخواست کرد: ضمن رعایت نکات ایمنی و افزایش ضریب حفاظتی اماکن، هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

توقیف سوخت قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز گفت: قاچاقچیان در انتقال بیش از ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق ناکام شدند.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در جهت طرح مبارزه با قاچاق سوخت و با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، ماموران کلانتری ۲۴ ابوذر و پاسگاه دشت ارژن طی اخبار رسیده درخصوص انبار سوخت قاچاق در یکی از محله‌های شیراز مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شیراز گفت: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از یک کارگاه متروکه ۵ هزار و ۹۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه ارزش سوخت‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: پلیس با قاچاقچیان قاطعانه برخورد می‌کند.

خودرو با پلاک جعلی، سرقتی بود

فرمانده انتظامی فسا از توقیف یک دستگاه سواری پراید با پلاک جعلی خبر داد که سابقه سرقت از شهرستان خاتم داشت.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی فسا اظهار کرد: طی گزارش مردمی مبنی بر تردد سواری پراید با پلاک دست نویس، ماموران پاسگاه میانشهر بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او ادامه داد: افسران پلیس، خودرو را در منزل راننده آن مورد بررسی قرار داده و با استعلام از سامانه، مشخص شد، خودرو سرقتی است و سابقه سرقت از شهرستان خاتم در استان یزد را دارد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: خودرو برای تحویل به مالباخته در پارکینگ متوقف و راننده نیز با تکمیل پرونده، روانه دادسرا شد.

ارسال لینک و برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی

فرمانده انتظامی نی ریز از ارسال لینک و برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی یک فرد خبر داد.

سرهنگ عظیم اله کرمی فرمانده انتظامی نی ریز بیان کرد: در پی مراجعه یک نفر از شهروندان مبنی بر برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب بانکی او مراتب در دستور کارماموران پلیس فتا قرار گرفت.

او افزود: ماموران با بررسی‌های انجام شده، یک متهم را که با ارسال لینک جعلی ابلاغیه قضائی مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حساب این مالباخته برداشت کرده بود را شناسایی و حساب را مسدود کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز با اشاره به این که وجوه کلاهبرداری شده به مالباخته بازگردانده شد، به شهروندان توصیه کرد: مراقب کلاهبرداری اینترنتی باشند، وارد لینگ‌های جعلی یا پیامک‌های ناشناس نشوند و در صورت مشاهده یا بروز هرگونه جرائم فضای مجازی با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی تماس حاصل کنند.

کشف دستگاه گنج یاب بدون مجوز در منزل مسکونی

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد از کشف یک دستگاه گنج یاب از منزل مسکونی در یکی از روستا‌های اطراف آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد کفت: ماموران انتظامی پاسگاه شهید برهان حقیقی در اجرای طرح‌های امنیت محله محور و پس از دریافت گزارش‌های رسیده مبنی بر نگهداری تجهیزات غیرقانونی در یکی از منازل روستا‌های اطراف شهرستان با هماهنگی مرجع قضایی، اقدام به بازرسی از آن منزل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد با بیان اینکه در جریان این عملیات یک دستگاه گنج یاب با تجهیزات کامل کشف شد، افزود: کارشناسان ارزش این تجهیزات را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ مزارعی با اشاره براینکه متهم در محل بازداشت و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد، تصریح کرد: تجهیزات کشف شده با هماهنگی مراجع قضایی جهت بررسی به اداره میراث فرهنگی و گردشگری تحویل شد.

توقیف موتور سرقتی در سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان از کشف موتورسیکلت سرقتی دراین شهرستان خبر داد.

سرهنگ ذبیح اله رضایی فرمانده انتظامی سپیدان بیانکرد: ماموران انتظانی سپیدان در جهت ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند.

او افزود: ماموران در استعلام پلاک موتورسیکلت از سامانه‌های مربوطه متوجه شدند که این وسیله از کلانتری ۳۲ گلشن شیراز به سرقت رفته است.

فرمانده انتظامی سپیدان با اشاره به اینکه سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، تصریح کرد: پلیس با جدیت تمام پیگیری‌های لازم و اطلاعاتی را تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد مجرمان نظم و امنیت عمومی را خدشه‌دار کنند.

منبع: پلیس فارس