مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در برخی از محورها به ویژه تهران-کرج گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر در برخی محورهای پرتردد شاهد ترافیک سنگین و نیمه‌سنگین هستیم.

وی با اشاره به وضعیت محورهای شمالی اظهار کرد: ترافیک در محور هراز در محدوده سه‌راهی چلاو، در مسیر رفت و برگشت سنگین است.

او بیان کرد: همچنین تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت روان گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: در برخی مقاطع محورهای شمالی از جمله محورهای چالوس و فیروزکوه، پدیده مه‌گرفتگی و کاهش دید مشاهده می‌شود و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین درباره وضعیت سایر محورهای پرتردد گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج–قزوین حدفاصل شهرک جهان‌نما تا استاندارد و همچنین محور شهریار در برخی مقاطع محور تهران گزارش شده است.

وی ادامه داد: در برخی محورهای استان مازندران نیز مه‌گرفتگی وجود دارد و شرایط جوی می‌تواند بر تردد رانندگان اثرگذار باشد.

محرابی‌نیا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط جوی، در محورهای مواصلاتی تردد کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، وضعیت راه
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