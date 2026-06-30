تولیت آستان قدس رضوی، از سوی رهبر انقلاب اسلامی، با حضور در منزل حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم راشد یزدی، از این استاد اخلاق، خطیب برجسته و پژوهشگر دینی عیادت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین راشد یزدی نیز ضمن قدردانی از توجه و ابراز محبت رهبر انقلاب اسلامی، تخصص، مدیریت و مکتبی بودن را از امتیازات حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای دانست و برای توفیقات روزافزون ایشان در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب و مردم دعا کرد.

این چهره ماندگار عرصه تبلیغ امور دینی، همچنین با مرور خاطراتی از سال‌ها آشنایی و همراهی با رهبر شهید، به بیان صفات برجسته اخلاقی، علمی و مدیریتی ایشان پرداخت و اخلاص، بندگی خدا، شرح صدر، حکمت، روحیه انقلابی و مجاهدت مستمر را از مهم‌ترین خصوصیات قائد شهید برشمرد.

برچسب ها: مروی ، تولیت آستان قدس
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