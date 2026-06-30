معاون شهردار تهران با اعلام آمادگی کامل برای اسکان زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌رو، از هیئت‌ها، موکب‌ها و شهروندان تهرانی خواست با ثبت ظرفیت‌های میزبانی خود، در افزایش توان خدمات‌رسانی و پذیرایی از مهمانان مشارکت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، اعلام کرد تمامی امکانات لازم برای اسکان زائران در داخل شهر و ورودی‌های تهران فراهم شده است.

وی با دعوت از هیئت‌ها و موکب‌های تهران و سایر استان‌ها برای حضور در این مراسم، گفت شهرداری مکان‌های مورد نیاز را در اختیار آنها قرار می‌دهد تا ظرفیت خدمات‌رسانی و پذیرایی افزایش یابد.

فروزنده همچنین از شهروندان تهرانی خواست در صورت داشتن امکان میزبانی یا اسکان، ظرفیت‌های خود را از طریق بستر‌های پیش‌بینی‌شده در روبیکا و شهرزاد ثبت کنند تا با مشارکت مردم، زمینه میزبانی شایسته از مهمانان فراهم شود.

وی در پایان از مردم سراسر کشور دعوت کرد در این مراسم حضور یابند و تأکید کرد شهرداری تهران با تمام توان آماده پذیرایی و خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان است.

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برچسب ها: شهرداری ، تشییع
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