باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایراننژاد - لطفالله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، اعلام کرد تمامی امکانات لازم برای اسکان زائران در داخل شهر و ورودیهای تهران فراهم شده است.
وی با دعوت از هیئتها و موکبهای تهران و سایر استانها برای حضور در این مراسم، گفت شهرداری مکانهای مورد نیاز را در اختیار آنها قرار میدهد تا ظرفیت خدماترسانی و پذیرایی افزایش یابد.
فروزنده همچنین از شهروندان تهرانی خواست در صورت داشتن امکان میزبانی یا اسکان، ظرفیتهای خود را از طریق بسترهای پیشبینیشده در روبیکا و شهرزاد ثبت کنند تا با مشارکت مردم، زمینه میزبانی شایسته از مهمانان فراهم شود.
وی در پایان از مردم سراسر کشور دعوت کرد در این مراسم حضور یابند و تأکید کرد شهرداری تهران با تمام توان آماده پذیرایی و خدمترسانی به شرکتکنندگان است.