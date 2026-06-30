مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:در پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق و شرق کشور، وزش باد شدید گاهی گردوخاک خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:امشب در برخی نقاط استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی، در برخی ساعات به‌ویژه شب رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک و در نقاط مستعد تگرگ را شاهد هستیم. 

او بیان کرد:این شرایط فردا (چهارشنبه) علاوه بر مناطق فوق در آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، همدان، مرکزی قم، اصفهان و خراسان جنوبی تداوم خواهد داشت.

وی افزود:در پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق و شرق کشور، وزش باد شدید گاهی گردوخاک خواهیم داشت.

او گفت: شرق دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تا پنجشنبه مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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