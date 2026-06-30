کوبا درخواست برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ۷ جولای را برای بررسی لزوم پایان محاصره اقتصادی آمریکا مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - برونو رودریگز پاریلا، وزیر امور خارجه کوبا گفت که هاوانا درخواست برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ۷ جولای را برای بررسی لزوم پایان محاصره اقتصادی آمریکا مطرح کرده است.
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در هاوانا خاطرنشان کرد: «ما تصمیم گرفتهایم به دلیل وضعیت دشواری که کوبا به دلیل محاصره تجاری و اقتصادی اعمال شده بر کشورمان توسط دولت ایالات متحده متحمل میشود، درخواست برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل را بدهیم.» این دیپلمات ارشد افزود: «این نشست در ۷ جولای برگزار خواهد شد.»
وی تأکید کرد که کوبا هیچ تهدیدی برای ایالات متحده ایجاد نمیکند. وزیر امور خارجه کوبا خاطرنشان کرد: «این محاصره، رفاه مردم ما و صلح منطقهای را تهدید میکند؛ این امر تمام هنجارهای قوانین بینالمللی را نقض میکند.»
رودریگز پاریلا ابراز اطمینان کرد که «بخش بزرگی از جامعه بینالمللی از کوبا حمایت خواهد کرد».
منبع: تاس