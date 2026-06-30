باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - امیر مهرنیا، مدیر اجرایی دوره «MBA Shift» از برگزاری این برنامه آموزشی با رویکردی فناورانه و کاربردی خبر داد و گفت: این دوره با هدف ارتقای مهارتهای مدیریتی و استفاده از فناوریهای نوین، مدیران را برای تصمیمگیری مؤثر در فضای متغیر اقتصادی آماده میکند.
مهرنیا با اشاره به شرایط امروز فضای کسبوکار اظهار کرد: تورم، نوسانات اقتصادی و تغییرات مستمر بازار، شیوههای سنتی مدیریت را با چالش مواجه کرده است و مدیران برای حفظ رشد و رقابتپذیری، نیازمند رویکردها و ابزارهای جدید هستند.
وی افزود: دوره «MBA Shift» با هدف تغییر نگرش مدیران از مدیریت مبتنی بر بقا به مدیریت مبتنی بر نوآوری، توسعه و خلق فرصت طراحی شده و محتوای آن به گونهای تدوین شده است که شرکتکنندگان بتوانند آموختههای خود را از همان ابتدای دوره در محیط کسبوکار به کار بگیرند.
مهرنیا با بیان اینکه این برنامه جایگزین دورههای کلاسیک مدیریت نیست، گفت: «MBA Shift» یک بهروزرسانی راهبردی برای مدیران، کارآفرینان و صاحبان کسبوکار است تا متناسب با تحولات اقتصادی و فناوری، مهارتهای مدیریتی خود را ارتقا دهند
وی طراحی این دوره بر اساس نیازهای واقعی فضای کسبوکار کشور را از ویژگیهای آن برشمرد و افزود: ساختار آموزشی در قالب ۱۲ ماژول عملیاتی تدوین شده و هر بخش توسط مدیرانی ارائه میشود که تجربه عبور از بحرانهای اقتصادی و مدیریتی را دارند.
مدیر اجرایی دوره «MBA Shift» با اشاره به محورهای آموزشی این برنامه تصریح کرد: استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش بهرهوری، فروش چابک، مدیریت نقدینگی، تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت، افزایش تابآوری مدیران و بهکارگیری رویکردهای نوین مدیریتی، از مهمترین سرفصلهای این دوره است.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه ویژه مدیران ارشد، مدیران میانی، کارآفرینان و صاحبان کسبوکار دارای تجربه اجرایی طراحی شده و تمرکز آن بر ارائه راهکارهای عملی برای حل مسائل واقعی سازمانهاست.
مهرنیا در پایان تأکید کرد: «MBA Shift» بیش از آنکه یک دوره آموزشی باشد، نقشه راهی برای مدیرانی است که میخواهند با تکیه بر فناوری، نوآوری و تصمیمگیری هوشمند، سازمان خود را در شرایط پرریسک اقتصادی به سمت رشد و رقابتپذیری هدایت کنند.