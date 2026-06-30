باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای صیانت از سلامت عمومی، تأمین امنیت غذایی و تشدید نظارت‌های بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی، مصطفی فخرآبادی‌پور مدیرکل دامپزشکی استان هرمزگان به همراه رؤسای اداره قرنطینه و امنیت زیستی، نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی و آزمایشگاه کنترل کیفی فرآورده‌های خام دامی (آزمایشگاه مرکزی)، از روند نمونه‌برداری از محموله‌های موجود در اسکله شهید رجایی بندرعباس بازدید کرد.

در این بازدید، نحوه نمونه‌برداری، رعایت اصول بهداشتی، شرایط نگهداری محموله‌ها، فرآیند ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های مورد تأیید و چگونگی انجام کنترل‌های کیفی و بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت و بر رعایت کامل ضوابط فنی در تمامی مراحل تأکید شد.

مدیرکل دامپزشکی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت راهبردی مجتمع بندری شهید رجایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی تجاری کشور گفت: کنترل مستمر و نمونه‌برداری اصولی از فرآورده‌های خام دامی نقش مهمی در پیشگیری از ورود یا عرضه فرآورده‌های غیربهداشتی و حفظ سلامت مصرف‌کنندگان دارد.

وی افزود: با توجه به تأکید معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، تمامی فعالیت‌های دامپزشکی با نهایت دقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مطابق دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور و تحت نظارت‌های بهداشتی و بازرسی‌های فنی انجام می‌شود و در صورت نیاز، نمونه‌برداری و آزمایش‌های تخصصی برای اطمینان از سلامت و کیفیت محموله‌ها صورت می‌گیرد.

فخرآبادی‌پور در پایان با قدردانی از تلاش کارشناسان و مسئولان فنی مستقر در مبادی ورودی، بر تداوم نظارت‌های تخصصی، افزایش دقت در فرآیند نمونه‌برداری و تقویت هماهنگی میان واحدهای اجرایی برای تضمین سلامت فرآورده‌های خام دامی و حفظ امنیت غذایی جامعه تأکید کرد.

منبع:دامپزشکی هرمزگان