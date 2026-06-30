رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در راستای تسریع در روند آزادسازی خودروها، دستور قضایی لازم از سوی دادستانی بهشهر برای ترخیص تمامی خودرو‌های منطقه آزاد در بندر امیرآباد صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- عباس پوریانی روز سه‌شنبه در جلسه پیگیری رفع مشکل آزادسازی و ترخیص خودرو‌های متوقف شده در بندر امیرآباد که با حضور مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط در دفتر رئیس کل دادگستری مازندران برگزار شد، با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان، اظهار کرد: مسئولان مرتبط باید با شجاعت، مسئولیت‌پذیری و در چارچوب قانون، تفسیری صحیح از قوانین ارائه کنند تا زمینه توسعه، پیشرفت و رونق اقتصادی مازندران فراهم شود.

وی با انتقاد از تداوم توقف خودرو‌های منطقه آزاد در بندر امیرآباد افزود: اقدامات صورت‌گرفته در زمینه عدم ترخیص خودروها، موجب دلسردی و خروج فعالان اقتصادی از استان شده و نارضایتی مردم را به دنبال داشته است. همچنین خودرو‌های متعلق به مردم ماه‌ها در معرض آفتاب و بارندگی قرار گرفته و در حال آسیب دیدن هستند؛ موضوعی که در کنار هزینه‌های انبارداری و مباحث مربوط به سود دریافتی، ضرورت تعیین تکلیف فوری این خودرو‌ها را دوچندان کرده است.

پوریانی با قدردانی از نگاه مثبت استاندار مازندران در پیگیری مسائل و مشکلات استان، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و نظارتی باید منافع مردم را در اولویت قرار دهند و با همکاری و هم‌افزایی، موانع موجود بر سر راه ترخیص خودرو‌ها و رونق فعالیت‌های اقتصادی را برطرف کنند.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات استان با تعامل و همدلی مسئولان در داخل مازندران قابل حل است، خاطرنشان کرد: مسئولان گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با نگاهی مثبت، مسئولانه و در راستای جلب رضایت مردم، برای رفع موانع موجود و تحقق توسعه اقتصادی استان در چارچوب قانون تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران از اتخاذ تصمیمی مهم در این زمینه خبر داد و گفت: در راستای تسریع در روند آزادسازی خودروها، دستور قضایی لازم از سوی دادستانی بهشهر برای ترخیص تمامی خودرو‌ها اعم از پلاک‌شده و پلاک‌نشده منطقه آزاد در بندر امیرآباد صادر خواهد شد تا ضمن صیانت از حقوق مردم، زمینه رونق اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی استان فراهم شود.

این جلسه معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان شهرستان بهشهر، معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، مدیرکل ناظر گمرکات استان، مدیرکل گمرک نوشهر، مسئولان منطقه آزاد، فرمانده پلیس راهور و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

منبع: روابط عمومی دادگستری مازندران

برچسب ها: منطقه آزاد مازندران ، خودرو منطقه آزاد
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