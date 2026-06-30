مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از توزیع ۵۰ بسته معیشتی در میان خانوارهای سیل‌زده منطقه بورالان ماکو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در ادامه روند امدادرسانی به خانوارهای آسیب‌دیده از سیلاب منطقه بورالان و به منظور کاهش بخشی از مشکلات معیشتی سیل‌زدگان و تأمین بخشی از نیازهای ضروری آنان، ۵۰ بسته معیشتی توسط نیروهای امدادی و داوطلبان هلال‌احمر استان در میان خانواده‌های آسیب‌دیده در این منطقه توزیع شد.

وی افزود: ارزش ریالی بسته‌های معیشتی توزیع شده بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که توسط جمعیت هلال‌احمر استان تهیه شده بود.

محبوبی خاطرنشان شد: روز شنبه ششم ماه جاری در پی بارش شدید باران منطقه بورالان ماکو دچار سیلاب و آب گرفتگی شد که نجاتگران هلال‌احمر از نخستین ساعات وقوع سیلاب با حضور میدانی در منطقه بورالان، عملیات امدادرسانی، ارزیابی خسارات و توزیع اقلام امدادی و زیستی را در دستور کار قرار داده و همچنان با تمام توان در کنار مردم آسیب‌دیده برای کاهش آلام و رفع نیازهای ضروری آنان تلاش می‌کند.

برچسب ها: خانوار سیل زده ، هلال احمر
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