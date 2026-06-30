باشگاه خبرنگاران جوان- نورالدین آهی مشاور رییس جمهور سه شنبه شب در نشست هم اندیشی خانه احزاب، نماد گفت‌و‌گو همدلی و مشارکت سیاسی در خانه احزاب استان البرز افزود: نگاه اخلاقی به سیاست داریم بنابراین وفاق ملی مورد توجه قرار گرفت و از تمام جریان‌های فکری استفاده شد.

وی بیان داشت: وقتی دشمن به ایران حمله می‌کند نیاز به انسجام است و بار‌ها رییس جمهور تاکید داشتند که دعوا نکنید و مبنای شعار ایشان تنش زدایی است.

مشاور رییس جمهور در امور ا حزاب و تشکل‌ها گفت: ما مردم ایران تمدن ساز و اهل گفت‌و‌گو هستیم ولی اگر دشمن حمله کند می‌جنگیم.

وی اضافه کرد: در راستای منافع ملی ایران تلاش‌های بسیاری شده و در دولت چهاردهم یک همگرایی حداکثری بین جریانات سیاسی و مدیران اتفاق افتاد.

ایران برای همه مردم است

آهی تاکید کرد: در دولت چهاردهم ایران برای همه مردم است چراکه کشور وقتی ساخته می‌شود که صدای همه مردم باشیم.

وی یادآورشد: همه، دولت را کمک کنیم، اگر نقدی باشد نقد را می‌پذیریم چراکه جنس ما از مردم است و برای مردم قدم برمی داریم.

مشاور رییس جمهور درامور احزاب و تشکل‌ها بیان داشت: در شرایط جنگی به گونه‌ای تلاش داشتیم تا مردم رنج جنگ را کمتر احساس کنند.

وی اضافه کرد: سه ضلع میدان، مردم و دیپلماسی برای کشور و اعتلای آن همراه شدند تا به یک نقطه همگرا رسیدیم و آن هم منافع ملی بود.

آهی ادامه داد: ذیل منافع ملی آسایش، رفاه و امنیت است اگر جنگ شود جنگ می‌کنیم، اما امروز جهاد اکبر داریم که همان ساختن است و شامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پایدار می‌شود.

وی تاکید کرد: همه جریانات فکری در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب قدم بردارند؛ مسوولیت پذیری را رییس جمهور تایید و باور دارند.

مشاور رییس جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها گفت: مذاکره یک مبارزه است و دراستان البرز جریانات فکری جدی‌تر وارد عمل شوند و جدی‌تر به دولت کمک کنند.

احزاب را همراه خود بدانیم

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز نیز درادامه بیان داشت: امروز نمادی از همدلی تشکل‌های سیاسی را دراین استان شاهد هستیم.

" مریم اسماعیلی فرد" افزود: جامعه مدنی و دولت باید صبورانه نقد‌ها را بشنوند و احزاب را باید همراه خود بدانیم.

وی تاکید کرد: احزاب همراه و کمک حال دولت هستند بنابراین جامعه مدنی باید مرز بین نقد و تحقیر را بشناسد که این مسیر در البرز به خوبی پیش رفته است.

اسماعیلی فرد اضافه کرد: خانه احزاب استان البرز از سه فراکسیون تشکیل شده که دراین خانه محور عشق به ایران همدل مدنظر می‌باشد.

وی یادآور شد: پیشنهاد به فعالان سیاسی و حزبی استان البرز آن است که از رقابت‌های شخصی پرهیز داشته و رقابت بر برنامه ریزی هرچه بیشتر در مسیر توسعه داشته باشند.

اسماعیلی فرد گفت: بحث‌های شخصی طایفه‌ای کمتر صورت گیرد جنانچه جامعه مدنی دراستان البرز بیانیه‌های مسوولانه در حمایت از سیاست‌های دولت و کشور دادند بنابراین به این بلوغ سیاسی افتخار می‌کنیم.