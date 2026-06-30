نخست وزیر رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوب لبنان بازدید کرد و مدعی شد که این رژیم آنجا را ترک نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه از مناطقی از لبنان که توسط ارتش اسرائیل اشغال شده است، بازدید کرد و به سربازان مدعی شد که اسرائیل تا زمانی که نیرو‌های حزب الله از جنوب این کشور عقب‌نشینی نکنند، از آنجا عقب‌نشینی نخواهد کرد. 

این اولین سفر نتانیاهو به سرزمین‌های اشغالی لبنان از زمان دستیابی اسرائیل و لبنان به توافق امنیتی جمعه گذشته با میانجیگری ایالات متحده بود که بر اساس آن اسرائیل دو منطقه را به ارتش لبنان تحویل خواهد داد.

طبق بیانیه‌ای که توسط دفتر نتانیاهو منتشر شد، او ادعا کرد: "اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید برطرف نشده، جنوب لبنان را ترک نکنیم و تا زمانی که حزب‌الله اینجا مسلح و تهدیدکننده ما باشد، ما نیز اینجا خواهیم ماند. "

طبق توافق امنیتی مورد حمایت ایالات متحده، نیرو‌های اسرائیلی باید از دو "منطقه آزمایشی" عقب‌نشینی کنند و به نیرو‌های مسلح لبنان اجازه دهند کنترل این مناطق را به دست گیرند. جزئیات کمی در مورد نحوه عملکرد این پروژه در عمل منتشر شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی یک "منطقه حائل" در حدود ۱۰ کیلومتر (۶ مایل) در داخل لبنان در امتداد کل مرز اراضی اشغالی ایجاد کرده است. مقامات اسرائیلی مدعی هستند که این منطقه برای محافظت از جوامع شمالی اسرائیل در برابر حملات حزب‌الله ضروری است.

ارتش این رژیم جمعیت محلی لبنان را از خانه‌هایشان بیرون رانده و به روستا‌ها حمله کرده و ساختمان‌ها را ویران کرده است. از ماه مارس تاکنون، بیش از ۴۰۰۰ لبنانی در اثر عملیات اسرائیل در لبنان شهید و بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند.

نتانیاهو روز سه‌شنبه به سربازان اسرائیلی اذعان کرد که حزب‌الله هنوز حدود ۱۲۰۰۰ موشک و راکت در زرادخانه خود دارد.

ایران بار‌ها به عنوان بخشی از مذاکرات خود با ایالات متحده برای پایان دادن به جنگی که در فوریه آغاز شد، خواستار آتش‌بس در لبنان شده است.

تحت فشار آمریکا، اسرائیل در ۱۹ ژوئن با آتش‌بس موافقت کرد، اگرچه خشونت و حملات این رژیم همچنان ادامه دارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، جنوب لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۱۰ تير ۱۴۰۵
امیدوارم خاک اسیدی تو را ببلعد که هیچ نام و نشانی از تو باقی نماند....
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۷ ۱۰ تير ۱۴۰۵
خدا بخاهددد به زودی گورستانتان خاهد شد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۰۹ تير ۱۴۰۵
پایگاه اشونو در جنوب لبنان بزنین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۰۹ تير ۱۴۰۵
زبانه آتش جهنم به دهانت زده ظالم انشاالله آتش می‌بلعد حیواناتی چون شما را که روی گرگ را هم سفید کردید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۰۹ تير ۱۴۰۵
خدایا جان این آشغال رو بگیر
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۰۹ تير ۱۴۰۵
دست به دست کنید برسه به دست آقای قالیباف. ظاهرا ایشان از مواضع اسراییل و آمریکا بی اطلاع هستند
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۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
Magmag
۲۲:۴۱ ۰۹ تير ۱۴۰۵
ان شاالله در آنجا دفن شوید
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۰۹ تير ۱۴۰۵
باید ترک کنی دست پا نزن
۴
۱۳
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