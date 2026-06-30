باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکرهکننده هستهای درخصوص آخرین تحولات سیاسی منطقه، تفاهم اسلامآباد و گفتوگوهای سوئیس با مردم سخن گفت.
قالیباف در ابتدای صحبتهایش گفت: دو اقدامی که پس از امضای تفاهمنامه، در شامگاه ۲۴ خرداد رخ داد، اعلام پایان جنگ از سوی نخستوزیر پاکستان و توییت ترامپ درباره برداشته شدن محاصره دریایی بود که از اتفاقات مهم تفاهمنامه به شمار میرود.
رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات تفاهم اسلامآباد گفت: تفاهمنامه مذکور بهصورت دیجیتالی نهایی شد. آنچه اکنون بین ما و آمریکا در حال وقوع است، این است که این تفاهمنامه را امضا کردهایم و میانجیگرها، یعنی پاکستان و قطر، نقش تسهیلگری را دنبال میکنند. ما نیز دوران گفتوگو را برای تحقق ماده ۱۳ این یادداشت تفاهم دنبال میکنیم.
وی ادامه داد: نکتهای که عرض کردم، ناظر به اتفاقاتی است که در نوار ساحلی رخ داد. جنگی که از نظر جغرافیایی بسیار گسترده بود؛ یعنی کشوری مانند ایران با این گستردگی، درگیر یک جنگ تمامعیار بوده است. از شرقیترین تا غربیترین نقطه کشور و از شمالیترین تا جنوبیترین نقطه، درگیر جنگ بودهایم؛ جنگی زمینی، دریایی، هوایی، همراه با تهدیدات داخلی و امنیتی؛ یعنی یک جنگ همهجانبه. علاوه بر این، جبهه مقاومت نیز گستردگی زیادی دارد؛ از جنوب لبنان گرفته تا یمن و عراق، که به هر حال در این جنگ درگیر بودند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین، وقتی این جنگ پایان پیدا کرد و آتشبس به پایان جنگ تبدیل شد، طبیعی است که در مسیر اجرای آن اشکالات، اختلافنظرها و اتفاقاتی به وجود بیاید؛ بهویژه در جایی مانند رژیم صهیونیستی. در این تفاهمنامه و تعهدی که آمریکا در بند یک داده و متضمن شده است، تأکید شده که در لبنان جنگ پایان یابد، هیچ عملیات نظامی انجام نشود، مردم به سرزمین خود بازگردند و حاکمیت ملی لبنان بر سرزمین خود فائق شود. این یک پیروزی بزرگ است و باید محقق شود.
جمهوری اسلامی ایران متعهد است که آن توافق باید اجرا شود
وی ادامه داد: ما اکنون در حقیقت دنبال اجرای این تفاهم هستیم. با این حال، گاهی شبها شاهد برخی تنشها هستیم؛ از جمله اینکه برخی میخواهند در تنگه هرمز و درباره عبور و مرور، برخلاف مدیریت جمهوری اسلامی ایران که بر اساس ماده ۵ این تفاهمنامه بر عهده ایران است، اقداماتی خارج از توافق انجام دهند. طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران متعهد است که آن توافق باید اجرا شود.
قالیباف تأکید کرد: آمریکا نیز متعهد است که تعهدات خود را انجام دهد. اگر اقداماتی منجر به نقض توافق شود؛ چه در رفتوآمدها و چه هر اقدام دیگری که نقض پایان جنگ و نقض تفاهمنامه تلقی شود، ما حتماً واکنش نشان خواهیم داد و طبیعتاً طرف مقابل نیز ممکن است واکنش نشان دهد. آخرین مورد نیز مربوط به همین چند شب پیش بود که بحرین و کویت، مقرهای آمریکا در آنجا، مورد اصابت قرار گرفت که آن هم در همین چارچوب رخ داد. بخشی از این اتفاقات طبیعی است و نشان میدهد که ما نسبت به تفاهمنامه مصر هستیم.
اگر طرف مقابل تعهداتش را اجرا نکند، برای جنگ آمادهایم
رئیس هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران، در ادامه گفتوگوی تلویزیونی خود با تشریح روند اجرای تفاهمنامه، اظهار کرد: ما اکنون در حال گفتوگو هستیم، اما اگر طرف مقابل نخواهد تعهدات خود را اجرا کند، برای جنگ نیز آماده هستیم، عکسالعمل نشان خواهیم داد و حتماً اقدامات لازم را بر همان اساس دنبال میکنیم.
وی با اشاره به شرایط لبنان افزود: موضوع لبنان متفاوت است؛ چراکه رژیم صهیونیستی بخشی از جنوب لبنان را اشغال نظامی کرده و درگیریهای نظامی در آن منطقه شدت داشته است. البته از زمانی که تفاهمنامه امضا شد و روند اجرای آن آغاز شد، شدت این درگیریها بهطور قابل توجهی کاهش یافته است که درباره آن توضیحات بیشتری ارائه خواهم داد.
رئیس هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: بخش دیگری از اقدامات ما مربوط به حوزه میدان و حوزه دیپلماسی است. در بخش دیپلماسی، گفتوگوها را برای تحقق پنج شرطی که باید یا بلافاصله اجرا شوند یا روند اجرایی آنها در بازه زمانی تعیینشده در تفاهمنامه آغاز شده باشد، دنبال میکنیم. هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم اجرای این تعهدات بهگونهای پیش میرود که در موعد مقرر به پایان خواهد رسید.
قالیباف تأکید کرد: وضعیت میدان و وضعیت دیپلماسی را بهصورت دقیق، شبانهروزی و با حساسیت بالا پیگیری میکنیم تا بند به بند این تعهدات اجرا شود.
رئیس هیئت مذاکرهکننده کشورمان افزود: در سفری که به سوئیس داشتیم، برای گفتوگو رفتیم؛ گفتوگویی که با هدف تحقق ماده ۱۳ تفاهمنامه انجام شد. ماده ۱۳ به اجرای مواد ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ از مجموع ۱۴ بند تفاهمنامه مربوط میشود و این بندها باید یا اجرای خود را آغاز کرده باشند یا به پایان رسیده باشند.
تا ۵ بند اول تفاهم اسلامآباد تحقق پیدا نکند وارد سایر موارد نمیشویم
وی با تشریح تفاوت «گفتوگو» و «مذاکره» اظهار کرد: تفاوت این دو در این است که مذاکرات پیشین به نتیجه رسیده و در قالب تفاهمنامه نهایی شده است. اکنون در چارچوب همان تفاهمنامه و زمانبندی تعیینشده، برای اجرای تعهدات گفتوگو و هماهنگی میکنیم. تا زمانی که این تعهدات محقق نشود، اساساً وارد مراحل بعدی نخواهیم شد.
قالیباف ادامه داد: در همین چارچوب، به زوریخ رفتیم و با حضور آمریکا و دو میانجیگر، یعنی قطر و پاکستان، نشست چهارجانبه برگزار شد. تمام این گفتوگوها معطوف به پیگیری اجرای مرحله نخست تفاهمنامه، یعنی همان پنج بندی است که در تفاهمنامه امضا شده است.
وی خاطرنشان کرد: مذاکره به معنایی که در دو تا سه ماه گذشته، از زمان اسلامآباد، همزمان با آغاز آتشبس و شروع مذاکرات جریان داشت، تا زمان امضای دیجیتالی تفاهمنامه میان دو رئیسجمهور ادامه داشت. پس از آن، مذاکرات پایان یافته و اکنون مطابق مفاد همان تفاهمنامه، صرفاً در حال گفتوگو برای اجرای بندهای اولیه آن هستیم. تا زمانی که این مرحله محقق نشود، وارد مراحل بعدی نخواهیم شد.
تفاهم ایران و آمریکا درباره لبنان سند شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی است
وی با اشاره به نتایج سفر اخیر خود به سوئیس، اظهار کرد: سفر ما به سوئیس در راستای پیگیری تحقق مفاد تفاهم انجام شد. تصمیم اولیه این بود که پس از امضای تفاهمنامه میان دو رئیسجمهور، حدود یک هفته بعد برای هماهنگی و پیگیری اجرای آن اقدام کنیم، اما شرایط میدانی موجب شد این سفر زودتر انجام شود.
وی افزود: همان روز پنجشنبه که تفاهمنامه امضا شد، رژیم صهیونیستی که به شدت با این تفاهم مخالف است، تلاش گستردهای را برای برهم زدن آن آغاز کرد. علت این مخالفت نیز آن است که این تفاهمنامه در حقیقت سند شکست آمریکا و سند شکست رژیم صهیونیستی محسوب میشود.
رئیس مجلس ادامه داد: در بند نخست این تفاهمنامه تصریح شده است که حاکمیت سرزمینی لبنان بر اساس مرزهای رسمی و شناختهشده این کشور باید حفظ شود، جنگ پایان یابد، عملیات نظامی متوقف شود، مردم به خانههای خود بازگردند و نیروهای اشغالگر نیز از مناطقی که حتی پس از اعلام آتشبس اشغال کردهاند، عقبنشینی کنند.
قالیباف گفت: رژیم صهیونیستی در روزهای پنجشنبه و جمعه تلاش کرد با تشدید حملات، تخریب برخی نقاط مهم و ایجاد خسارت، اجرای این تفاهمنامه را با مشکل مواجه کند. از آنجا که آمریکا نیز به عنوان یکی از تضمینکنندگان اجرای این بند درباره لبنان مسئولیت داشت، لازم بود این موضوع با سرعت بیشتری پیگیری شود؛ از همین رو روز یکشنبه به سوئیس رفتیم.
مهمترین اولویت ما در گفتوگوها موضوع لبنان بود
وی تصریح کرد: در گفتوگوهای انجام شده، مهمترین و نخستین اولویت ما موضوع لبنان بود و پس از این رایزنیها، شرایط میدانی امروز به هیچوجه با گذشته قابل مقایسه نیست.
وی ادامه داد: اگرچه هنوز حوادثی رخ میدهد، اما تصمیم گرفته شد ایران، آمریکا و لبنان یک کمیته مشترک برای نظارت بر اجرای پایان جنگ و تثبیت حاکمیت ملی لبنان تشکیل دهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همین دیروز نیز با آقای نبیه بری گفتوگو داشتیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده کشورمان در این کمیته معرفی شده است، آمریکا نیز نماینده خود را تعیین کرده و لبنان نیز باید نمایندهاش را معرفی کند تا این سازوکار اجرایی شود.
بعد از امضای تفاهم آرامش در لبنان برقرار شده است
وی خاطرنشان کرد: اکنون آرامش نسبی در لبنان برقرار شده است. البته طبیعی است که با بازگشت مردم به مناطق خود و حضور نیروهای اشغالگر و همچنین نیروهای حزبالله در برخی مناطق، درگیریهای محدودی رخ دهد که رسانهها نیز آن را برجسته میکنند، اما باید شرایط جنگ لبنان را در نظر گرفت.
وی تأکید کرد: تا زمانی که این پنج بند توافق، بهویژه بند مربوط به لبنان، به طور کامل تثبیت و اجرایی نشود، وارد مرحله بعدی اجرای توافق نخواهیم شد.
رئیس مجلس در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر اینکه با وجود نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی، سفر به سوئیس ضرورتی نداشت، گفت: بارها تأکید کردهام که مذاکره تنها یک روش است. ما امروز نیز با آمریکا به عنوان یک دوست مذاکره نمیکنیم، بلکه با دشمنی بدعهد روبهرو هستیم که هر زمان فرصت پیدا کند، علیه ما اقدام خواهد کرد.
وی افزود: کسی میتواند مذاکره موفقی انجام دهد که برای جنگ نیز آمادگی کامل داشته باشد. در موضوع لبنان نیز شبهایی بوده که به طرف مقابل اعلام کردهایم آتشبس به معنای پایان جنگ نیست و اگر تعهدات خود را رعایت نکنند، پاسخ خواهند گرفت. همانگونه که در گذشته نیز برای دفاع از لبنان، رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادیم و اگر لازم باشد، دوباره نیز این کار را انجام خواهیم داد.
قالیباف تصریح کرد: در عین مطالبه اجرای کامل تفاهمنامه، اگر لازم باشد با قدرت نیز پاسخ خواهیم داد. نتایج سفر ما به سوئیس نیز نشان داد که حجم درگیریها، آتش و تعداد شهدا روندی نزولی پیدا کرده و در روزهای اخیر تقریباً به صفر نزدیک شده است، هرچند هنوز پرواز پهپادها و برخی اقدامات محدود ادامه دارد.
اگر بتوان گرهی را با دست باز کرد، ضرورتی ندارد آن را با دندان باز کنیم
رئیس مجلس با اشاره به مواضع حزبالله و مردم لبنان نیز گفت: برای من جای تعجب است که برخی در داخل کشور مواضعی مطرح میکنند، در حالی که باید دید آقای شیخ نعیم قاسم و حزبالله چه دیدگاهی نسبت به این تفاهمنامه دارند.
رئیس هیئت مذاکرهکننده کشورمان تصریح کرد: مردم لبنان نیز وقتی متن این تفاهم را مشاهده میکنند، آن را با توافق دیگری که اخیراً میان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا دنبال شده، مقایسه میکنند.
وی افزود: در مذاکرات اخیر واشنگتن میان لبنان و رژیم صهیونیستی، پس از چند دور گفتوگو، جمعبندی ۱۴ بندی ارائه شده است، اما مردم لبنان این توافق را مغایر قانون اساسی کشور خود میدانند، زیرا به نوعی زمینه بازگشت رسمی رژیم صهیونیستی به لبنان و حتی قرار گرفتن ارتش لبنان در مسیر تأمین امنیت این رژیم را فراهم میکند.
قالیباف تأکید کرد: در مقابل، تفاهمی که ایران و آمریکا درباره لبنان دنبال کردهاند، بر این اصل استوار است که حاکمیت، امنیت و اداره امور توسط خود لبنان انجام شود. ما در یک نبرد مستمر با رژیم صهیونیستی قرار داریم.
امنیت تنگه هرمز را خودمان تأمین میکنیم
رئیس هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران، در ادامه گفتوگوی تلویزیونی خود اظهار کرد: وقتی میگوییم محدودیت در تنگه هرمز ایجاد میکنیم، این محدودیت متوجه آمریکاست؛ یعنی دست آمریکا را از این منطقه قطع میکنیم.
وی افزود: یادتان هست که امام (ره) در دهه ۶۰ فرمودند چرا آمریکاییها میگویند اینجا منافع داریم؟ امام فرمودند: "غلط کردید اینجا منافع دارید؛ منافع اینجا متعلق به مردم اینجاست. " بنابراین، محدودیتی که ما اعمال میکنیم، متوجه آمریکاست، نه مردم منطقه.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: محدودیتهایی که اعمال میشود، متوجه رژیم صهیونیستی و کسانی است که بخواهند با اهداف نظامی وارد این منطقه شوند.
به دنیا نشان میدهیم که تنگه بیش از هر زمان دیگری امن است
قالیباف با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت: هر روز باید تردد و رفتوآمد از تنگه بیشتر شود و اهمیت این مسیر بیش از گذشته شناخته شود. ما به دنیا نشان میدهیم که تنگه بیش از هر زمان دیگری امن است. همه میتوانند با اطمینان رفتوآمد کنند و به فضاسازیهای آمریکا توجه نکنند.
وی تأکید کرد: ما امنیت این مسیر را برقرار میکنیم و حتی هزینههای بیمه را نیز کاهش خواهیم داد؛ چراکه در گذشته با برخی زدوبندها، مبالغ اضافی از کشتیها دریافت میشد. با اجرای این روند، خدمات نیز روانتر خواهد شد.
رئیس هیئت مذاکرهکننده کشورمان خاطرنشان کرد: بنابراین، جایی که ما محدودیت ایجاد میکنیم، مربوط به قطع دخالت آمریکاست؛ اما در حوزه رعایت قوانین بینالمللی، کاملاً متعهد هستیم.
قالیباف در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صادرات نفت و فرآوردههای نفتی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که به آن اشاره کردید، همین بحث فروش نفت است. با آغاز تحریمها، نخستین تحریمها علیه صنعت نفت ما اعمال شد؛ نفت، پتروشیمی و بسیاری از حوزههای دیگر را تحریم کردند. اکنون نزدیک به ۲۰ سال است که کشور تحت تحریم قرار دارد و در تمام رفتوآمدها و تحولات این سالها، این موضوع یکی از مسائل اصلی بوده است.
تفاهمنامه ما مبتنی بر حفظ استقلال لبنان است
وی افزود: در مقابل، ما با استحکام بر اجرای تفاهمنامه ایستادهایم، در حالی که طرف مقابل همزمان در حال پیگیری توافق دیگری در واشنگتن است تا طرح موسوم به آبراهام را پیش ببرد و روابط لبنان با رژیم صهیونیستی را عادیسازی کند، اما تفاهمنامهای که ما دنبال میکنیم، دقیقاً بر حفظ استقلال لبنان استوار است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لبنان کسانی که جان خود را از دست میدهند، تنها یک گروه یا یک مذهب نیستند؛ مسلمانان، شیعیان، اهل سنت، مسیحیان و اقوام و مذاهب مختلف در این کشور قربانی جنایات رژیم صهیونیستی میشوند؛ بنابراین ما موظف هستیم هم گفتوگو کنیم و هم این تفاهمنامه را که سند افتخار جمهوری اسلامی ایران است، تا حصول نتیجه دنبال کنیم.
قالیباف با اشاره به موضوع ضمانت اجرای تفاهمنامه، گفت: اگر از آمریکاییها سؤال شود، به بند ۱۴ تفاهمنامه استناد میکنند و میگویند این بند باید به تصویب شورای امنیت برسد، اما مگر برجام با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تصویب نشده بود؟ آیا همان دولت ترامپ در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ آن را نقض نکرد؟ حتی زمانی که به جمهوری اسلامی ایران تجاوز شد، آیا شورای امنیت یا سازمان ملل حتی یک بیانیه در محکومیت این تجاوز صادر کرد؟
ضمانت اصلی تفاهمنامه قدرت جمهوری اسلامی است
وی تأکید کرد: ضمانت اصلی ما هیچگاه شورای امنیت نبوده و نیست؛ ضمانت ما قدرت جمهوری اسلامی ایران است. میدان قوی، توان آفندی و قدرت موشکی ما قابل مذاکره نیست. مردم ما نیز با همه گرایشها و سلایق در میدان حضور دارند و همچنان ایستادهاند.
رئیس مجلس افزود: موضوع جبهه مقاومت و هستههای مقاومت نیز اساساً محل مذاکره نیست. کسانی که تصور میکردند میتوانند جمهوری اسلامی را براندازند یا جبهه مقاومت را از میان ببرند، امروز با شرایطی روبهرو شدهاند که آمریکا در تفاهمنامه، حضور و نقش جبهه مقاومت در لبنان را پذیرفته و ضمانت کرده است.
غنیسازی حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است
وی درباره موضوع هستهای نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران عضو معاهده NPT است و همکاریهای خود را در چارچوب آژانس انجام میدهد، اما خطوط قرمز ما روشن است. غنیسازی حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و رعایت تعهدات NPT نیز انجام میشود. این موضوعات قابل مذاکره نیست و از مؤلفههای اصلی قدرت و ضمانت جمهوری اسلامی ایران در برابر زیادهخواهیهای آمریکا به شمار میرود.
قالیباف در ادامه با اشاره به روند اجرای تفاهمنامه تصریح کرد: آنچه اکنون در جریان است، هنوز مذاکره نیست، بلکه گفتوگوهایی برای تحقق پنج بند اصلی تفاهمنامه، شامل بندهای یک، چهار، پنج، ۱۰ و ۱۱ است. همانگونه که در بند ۱۳ نیز تصریح شده، آغاز اجرای سایر تعهدات از جمله ترتیبات مربوط به مسائل هستهای، بازگشایی تنگه، فروش نفت و آزادسازی داراییهای بلوکهشده، منوط به آغاز اجرای این پنج بند است.
وی افزود: درباره بند نخست که مربوط به پایان جنگ لبنان است، گفتوگوها همچنان ادامه دارد. اگرچه اقدامات رژیم صهیونیستی کاهش یافته و شرایط به سمت تثبیت آتشبس حرکت کرده است، اما هر جا اقدامی برخلاف پایان جنگ صورت گیرد، جمهوری اسلامی نیز اقدام متقابل انجام خواهد داد.
رئیس مجلس اظهار کرد: همه اقداماتی که در تنگه انجام میشود، پاسخهای حزبالله در لبنان و حتی مواردی که جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت رژیم صهیونیستی را با موشک هدف قرار داد، در واکنش به اقداماتی بود که برخلاف روند پایان جنگ صورت گرفته بود
در جمهوری اسلامی ایران، قدرت و منطق در کنار یکدیگر قرار دارند
وی ادامه داد: ما همزمان گفتوگو میکنیم و هر جا زبان منطق و تفاهمنامه کارآمد نباشد، از زبان قدرت استفاده خواهیم کرد. همانگونه که پیشتر نیز گفتهام، در جمهوری اسلامی ایران، قدرت و منطق در کنار یکدیگر قرار دارند. امیدواریم طرف مقابل نیز با منطق رفتار کند، اما اگر آمریکاییها با روحیه استکباری و زبان زور وارد شوند، جمهوری اسلامی نیز با قدرت پاسخ خواهد داد.
قالیباف افزود: به عنوان یک رزمنده این واقعیت را به خوبی درک میکنم که هرچه آمادگی ما بیشتر باشد، مذاکره نیز برای ما آسانتر خواهد بود. از سوی دیگر، تفاوت میان پایان جنگ، آرامش، پیشرفت کشور و رونق اقتصادی را نیز به خوبی میدانیم و معتقدیم باید با عقلانیت انقلابی این مسیر را طی کنیم.
وی تصریح کرد: مذاکرات درباره متن ۱۴ بندی به پایان رسیده و این سند تصویب شده است، اما تا زمانی که پنج بند نخست آن به طور کامل تحقق پیدا نکند، وارد مرحله بعدی نخواهیم شد.
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به روند رفع محاصره دریایی جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این بود که در همان زمانی که مذاکرات ادامه داشت و هنوز امضای نهایی انجام نشده بود، همزمان با نهایی شدن بند نخست مربوط به لبنان، بندی به تصویب رسید که در آن تصریح شده از این پس هیچ جنگ و عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نشود، از تهدید یا استفاده از زور خودداری شود و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان تضمین گردد.
وی افزود: در همان مقطع، آمریکا جنگ را آغاز کرده بود، اما در بند چهار تفاهمنامه تصریح شد که بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم، ایالات متحده آمریکا رفع محاصره دریایی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده و ظرف مدت ۳۰ روز این محاصره را به طور کامل پایان دهد.
قالیباف خاطرنشان کرد: اگرچه در آن مقطع هنوز تنها پاراف اولیه انجام شده بود و امضای دیجیتالی نهایی روز پنجشنبه صورت گرفت، اما در عرف دیپلماسی، همان پاراف نیز جنبه حقیقی توافق را دارد و امضای بعدی بیشتر جنبه شکلی پیدا میکند.
وی گفت: پیش از امضای نهایی، ما شرط کردیم که، چون محاصره دریایی خلاف تعهدات و آتشبس بوده است، همان شب دو اقدام انجام شود؛ نخست اینکه نخستوزیرِ میانجی پایان جنگ را اعلام کند و دوم اینکه رئیسجمهور آمریکا همان شب پایان محاصره را اعلام کند که این دو اقدام نیز انجام شد و این موضوع، نشاندهنده قدرت دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و نوع اقداماتی بود که در این روند صورت گرفت.
اقدامات مارکو روبیو در کشورهای خلیج فارس علیه تفاهمنامه و با هدف تحریک کشورهای منطقه بود
رئیس هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اختلافنظرها در داخل دولت آمریکا درباره روند اجرای تفاهمنامه، اظهار کرد: در خود آمریکا نیز درباره این موضوع اختلافنظر وجود دارد. اگر دقت کنید، مارکو روبیو یک مسیر را دنبال میکند و جیدی ونس مسیر دیگری را.
وی افزود: روبیو روز پنجشنبه در سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله بحرین، اقداماتی را دنبال کرد که همگی در جهت مقابله با مفاد تفاهمنامه و تحریک کشورهای خلیج فارس بود. تلاش شد بار دیگر این کشورها نسبت به موضوع تنگه هرمز و مسائل مرتبط با آن حساس شوند.
قالیباف تأکید کرد: البته این اقدامات برای ما قابل انتظار است؛ چراکه آنها دشمن ما هستند. با این حال، ما بر تفاهمنامهای که امضا کردهایم محکم ایستادهایم و اجرای آن را با جدیت دنبال میکنیم.
رئیس هیئت مذاکرهکننده کشورمان ادامه داد: همین مارکو روبیو در حال پیگیری تفاهمنامه واشنگتن است؛ تفاهمی که هدف آن پیشبرد طرح آبراهام و عادیسازی روابط لبنان با رژیم صهیونیستی است.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل، تفاهمنامهای که جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید دارد، دقیقاً استقلال لبنان را حفظ میکند و بر حاکمیت ملی این کشور استوار است.
قالیباف تصریح کرد: ما حتماً اجرای کامل این تفاهمنامه را که آن را سند افتخار خود میدانیم، با جدیت دنبال خواهیم کرد.
از زمان رفع محاصره دریایی تاکنون بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت صادر شده است
رئیس هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آثار رفع محاصره دریایی، اظهار کرد: محاصره دریایی برخلاف حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و مفاد آتشبس بود.
وی افزود: با برداشته شدن محاصره دریایی، دشمن عقبنشینی کرد و مسیر تردد کشتیهای تجاری و نفتکشهای جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان و تنگه هرمز بازگشایی شد.
قالیباف با بیان اینکه رفع محاصره دریایی آثار ملموسی در حوزه صادرات نفت داشته است، تصریح کرد: از روزی که محاصره دریایی برداشته شد تا امروز، بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت صادر کردهایم.
حاکمیت و مدیریت تنگه هرمز با ایران و عمان است
رئیس مجلس سپس درباره بند پنجم تفاهم مربوط به تنگه هرمز و ترتیبات پیشبینیشده برای عبور شناورها گفت: دو موضوع اصلی این تفاهم به صورت محکم و قاطع در حال اجراست. در خصوص هزینه خدمات نیز در متن تفاهم تصریح شده که دریافت این هزینهها فقط برای مدت ۶۰ روز انجام نمیشود. این تصمیم نیز به دلیل اصرار کشورهای ساحلی خلیج فارس و عمدتاً برای کشتیهایی اتخاذ شد که همزمان با آغاز جنگ در منطقه باقی مانده بودند و به دلیل بسته بودن تنگه امکان تردد نداشتند.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران متعهد شده است ظرف ۳۰ روز، که اکنون حدود هفت تا هشت روز از آن سپری شده، موانع فنی، مسائل ایمنی و موضوع مینهایی را که در منطقه وجود دارد برطرف کند و شرایط لازم را برای تردد کشتیهایی که پیش از جنگ در منطقه حضور داشتند فراهم سازد. همچنین تا ۶۰ روز نیز بابت این خدمات هزینهای دریافت نخواهد شد.
قالیباف با اشاره به مهمترین بخش بند پنجم تفاهم اظهار داشت: در متن تفاهم آمده است که جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان درباره اداره آینده و ارائه خدمات دریایی در تنگه هرمز، مطابق حقوق بینالملل و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز، با یکدیگر توافق خواهند کرد؛ بنابراین حاکمیت تنگه هرمز با ایران و عمان است و ترتیبات اجرایی نیز بر مبنای سازوکارهایی خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران مشخص میکند؛ البته با کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تبادل نظر خواهیم داشت و اگر نظری داشته باشند، در چارچوب گفتوگو بررسی خواهد شد.
وی تأکید کرد: حاکمیت و مدیریت تنگه هرمز با ایران است و اکنون نیز این موضوع در قالب تفاهمنامه مورد توافق قرار گرفته است. محال است جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی از این موضوع کوتاه بیاید. این آبهای سرزمینی ماست و کنترل آن نیز با ماست.
رئیس مجلس ادامه داد: البته اجازه نمیدهیم آمریکا با فضاسازی، عملیات روانی و جنجالآفرینی اینگونه القا کند که ایران تنگه هرمز را نظامی کرده یا آن را بسته است و بخواهد کشورهای دیگر، ناتو یا انگلیس را به بهانه این موضوع وارد ماجرا کند. ما بر اساس همه قوانین بینالمللی عمل میکنیم.
وی با اشاره به سفر خود به عمان گفت: من به عمان سفر کردم و بیانیه رسمی عمان نیز موجود است. از آنجا که ایران و عمان دو کشور ساحلی تنگه هستند، باید هماهنگیهای لازم را با یکدیگر داشته باشند. در مقابل، برخی مقامات در بحرین سخنانی علیه این تفاهمنامه مطرح کردند، در حالی که پیش از جنگ، بیانیههای شورای همکاری خلیج فارس چنین مواضعی نداشت. با این حال، همان روزی که هیأت ایرانی بازگشت، هماهنگیهای لازم با عمان انجام شد و این کشور نیز آن را پذیرفت.
قالیباف خاطرنشان کرد: هرجا لازم باشد میجنگیم و هرجا نیز بتوان با گفتوگو حقوق ملت را تأمین کرد، همان مسیر را دنبال میکنیم. همانگونه که در لبنان، حاکمیت ملی آن کشور برای ما خط قرمز است، مدیریت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز نیز قطعی و مسلم است و امنیت این منطقه را به بهترین شکل برقرار خواهیم کرد.
وی افزود: در این مدت ۶۰ روز نیز خدمات لازم ارائه میشود و همه مسائل حقوقی و خدماتی با همکاری عمان و در مهلت ۳۰ روزه پیشبینیشده ساماندهی خواهد شد.
نباید اختلافات سیاسی به منافع ملی آسیب بزند
رئیس مجلس با انتقاد از برخی اظهارنظرها گفت: ملت ما بدانند کسانی که سخنان ترامپ را میپذیرند، انصاف را رعایت نمیکنند. اگر با منِ قالیباف اختلاف سیاسی دارند، چرا حقوق ملت را زیر سؤال میبرند؟ امروز همه ما در میدان دفاع از حقوق مردم هستیم و نباید اختلافات سیاسی به منافع ملی آسیب بزند.
وی تأکید کرد: معتقدیم هر پنج بند این تفاهم در حال اجراست و انشاءالله با تکمیل مقدمات، شرکتهای ارائهدهنده خدمات نیز فعالیت خود را با سرعت بیشتری آغاز خواهند کرد.
قالیباف گفت: همان ابتدای جنگ گفتم که تنگه هرمز عطیهای الهی و بزرگترین ابزار قدرت جمهوری اسلامی ایران است و ما از این نعمت بهدرستی پاسداری خواهیم کرد. این فرصت از جنبه نظامی، اقتصادی و سیاسی برای کشور اهمیت فراوانی دارد، اما نباید تنگه هرمز را به ضد خود تبدیل کنیم. ارزش تنگه هرمز به افزایش روزافزون تردد در آن است، نه کاهش آن. حتی صد سال پیش، پیش از آنکه نفت و انرژی اهمیت امروز را پیدا کند، این تنگه از وزن ژئوپلیتیکی بالایی برخوردار بود؛ بنابراین باید به گونهای عمل کنیم که اهمیت و رونق تنگه هرمز حفظ و تقویت شود، نه اینکه کشورها به دنبال مسیرهای جایگزین بروند.
اگر آمریکا بخواهد بجنگد، ما هم خوب بلدیم بجنگیم
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتوگوی تلویزیونی با مردم، با اشاره به وضعیت صادرات نفت پس از رفع تحریمها، اظهار کرد: برخی میگفتند رفع تحریمها وعده سر خرمن است، اما رفع تحریمهای نفتی انجام شده و امروز نفت ایران ۲۰ درصد گرانتر به فروش میرسد و درآمد حاصل از آن نیز به حساب واریز میشود.
وی درباره احتمال بدعهدی آمریکا نیز گفت: آیا ممکن است آمریکا نقض عهد کند؟ بله، این احتمال وجود دارد و ما نسبت به آمریکا بیاعتماد هستیم؛ از همین رو برای هر اقدام متقابل آمادهایم.
قالیباف تأکید کرد: اگر آمریکا بخواهد جنگ را انتخاب کند، ما هم خوب بلدیم بجنگیم.
رئیس هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران از فروش نفت محروم شود، هیچکس نیز از منافع نفت بهرهمند نخواهد شد.
باید فشار اقتصادی را از دوش مردم برداریم
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شرط آخر که در بند یازدهم آمده، مربوط به آزادسازی پولهای بلوکهشده، یعنی ۱۲ میلیارد دلار است. البته در هفته گذشته این موضوع بهطور جدی مطرح شد و رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که از این پول صرفاً برای خرید غلات، آن هم از کشاورزان آمریکایی، اجازه استفاده صادر شده است. این موضوع تا چه اندازه صحت دارد، گفت: «واقعاً هیچ.»
وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه، از مجموع ۲۴ میلیارد دلار دارایی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف، قرار است ۱۲ میلیارد دلار در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد تا هر کالایی را که لازم دارد، با هر قیمتی و با هر ارزی در دنیا خریداری کند. این کار امکانپذیر است و روند اجرای آن در حال انجام است.
رئیس هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران با اشاره به منابع ارزی آزادشده، تصریح کرد: این ۶ میلیارد دلار همان ۶ میلیارد دلاری است که قرار بود در سال ۲۰۲۳ آزاد شود، اما آن زمان محقق نشد.
قالیباف تأکید کرد: این قدرت جمهوری اسلامی است. از آن لذت ببرید، به آن افتخار کنید و پای آن بایستید.
وی خاطرنشان کرد: باید فشار اقتصادی را از روی دوش مردم برداریم. ما این کار را با عزت انجام دادیم و این سند شکست آمریکاست.