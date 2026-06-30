وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: در جریان سفر به بغداد، دیدارهای سازنده‌ای با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی و رئیس دفتر نخست‌وزیری عراق داشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی سه شنبه شب ۹ تیر ۱۴۰۵ در صفحه اینستاگرام خود، گزارشی از سفر اخیر به عراق ارائه کرد.

وی در این گزارش نوشت: در جریان سفر به بغداد، دیدارهای سازنده و گفت وگوهای مفیدی با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی و رئیس دفتر نخست‌وزیری عراق داشتم و مجموعه‌ای از موضوعات مهم در چارچوب رایزنی‌های منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های دوجانبه بررسی شد.

عراقچی افزود: همچنین ضمن سفر به دو استان نجف اشرف و کربلا آخرین هماهنگی‌ها در سطح عالی جهت برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای (رضوان‌الله‌علیه) در کشور عراق مورد توجه قرار گرفت.

وزیر امور خارجه ادامه داد: در این سفر، بار دیگر از همدلی ارزشمند دولت و ملت برادر عراق، به‌ویژه حمایت‌های انسانی و سیاسی آن‌ها در جریان جنگ اخیر با دشمن صهیونیستی و آمریکایی، صمیمانه قدردانی کردم.

عراقچی تصریح کرد: این همبستگی، نمادی از عمق پیوندهای تاریخی، دینی و فرهنگی دو ملت است. جمهوری اسلامی ایران و عراق، شریک راهبردی و همسایگان همدل، در کنار یکدیگر برای ثبات منطقه و پیشرفت ملت‌های مسلمان تلاش خواهند کرد. همسایگان ما، اولویت ما هستند.

گفتنی است که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح یکشنبه هفتم تیر ۱۴۰۵ برای انجام یک دیدار رسمی از عراق، عازم بغداد پایتخت این کشور شد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، سفر به عراق
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