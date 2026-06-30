وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سخنان وزیر امنیت داخلی امریکا تصریح کرد، به جهانیان ثابت کردید که شایستگی میزبانی یک تورنمنت بین‌المللی را ندارید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی سه شنبه شب ۹ تیر ۱۴۰۵ در پاسخ به سخنان وزیر امنیت داخلی آمریکا نوشت: آقای مولین؛ مأموریت خود را با موفقیت انجام دادید!

عراقچی افزود: اما در کنار آن، دستاورد دیگری هم داشتید: به جهانیان ثابت کردید که شایستگی میزبانی یک تورنمنت بین‌المللی را ندارید! مدیریت شما به نمونه‌ای تمام‌عیار تبدیل شد از به هدر دادن اعتبار و منزلتی که با میزبانی یک رویداد بین‌المللی می تواند به دست آید.

مارک‌وین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا، در واکنش به حذف تیم ملی ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ مدعی شد که پس از قطعی شدن این نتیجه «از خوشحالی رقصیده است». این اظهارات از سوی بسیاری به‌عنوان نشانه‌ای از دخالت پشت‌پرده مقامات آمریکایی در روند حذف تیم ملی ایران از جام جهانی تلقی شده است.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، جنایات آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۶ ۱۰ تير ۱۴۰۵
مرگ بر امریکا
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۳ ۱۰ تير ۱۴۰۵
چرا رفتید
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۱۰ تير ۱۴۰۵
اگه کسی باور ندارد بداند که امریکا در حال فروپاشی و سقوط است و احتمالا امریکا وارد جنگهای داخلی خواهد شد و بعدش تجزیه میشود
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۱۰ تير ۱۴۰۵
واقعا چقدر بیشعورند

این مقامات امریکایی!!

سیاست جدا از ورزش است
چی شد؟؟
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۶ ۰۹ تير ۱۴۰۵
آمریکا دشمن درجه یک بشریت است. توقع دیگری داشتید؟!
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۷ ۱۱ تير ۱۴۰۵
تیم مذاکره کننده ما فکر می کنه به یه گرگ میشه تفاهم‌نامه بست ذات گرگ وحشی گری و درندگی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۰۹ تير ۱۴۰۵
باشه تو راست میگی
۶
۲۲
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