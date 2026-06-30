باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی سه شنبه شب ۹ تیر ۱۴۰۵ در پاسخ به سخنان وزیر امنیت داخلی آمریکا نوشت: آقای مولین؛ مأموریت خود را با موفقیت انجام دادید!
عراقچی افزود: اما در کنار آن، دستاورد دیگری هم داشتید: به جهانیان ثابت کردید که شایستگی میزبانی یک تورنمنت بینالمللی را ندارید! مدیریت شما به نمونهای تمامعیار تبدیل شد از به هدر دادن اعتبار و منزلتی که با میزبانی یک رویداد بینالمللی می تواند به دست آید.
مارکوین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا، در واکنش به حذف تیم ملی ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ مدعی شد که پس از قطعی شدن این نتیجه «از خوشحالی رقصیده است». این اظهارات از سوی بسیاری بهعنوان نشانهای از دخالت پشتپرده مقامات آمریکایی در روند حذف تیم ملی ایران از جام جهانی تلقی شده است.