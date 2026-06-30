باشگاه خبرنگاران جوان- مرتضی یوسف‌زادی، رئیس پارک علم و فناوری استان قم، در خصوص نتایج رویداد «ایده تا نیاز فرش دستباف قم»، گفت: این برنامه با هدف پاسخگویی به چالش‌های فناورانه در تمامی مراحل تولید طراحی شده بود.

وی افزود: این رویداد که از فروردین سال گذشته آغاز شد، منجر به شناسایی ۱۲ نیاز کلیدی و نهایتاً انعقاد ۱۲ تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری میان شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری و اتحادیه صنعت فرش دستباف قم شده است.

یوسف‌زادی با اشاره به حجم بالای مشارکت‌ها گفت: در مجموع ۵۷ ایده ارسال شد که پس از بررسی‌های دقیق، ۱۲ ایده برتر که طیف گسترده‌ای از مواد اولیه و رنگرزی تا بازاریابی دیجیتال را پوشش می‌دهند، به عنوان راهکار‌های نهایی انتخاب شدند.

وی خاطرنشان کرد: فرآیند انتخاب این ایده‌ها از شناسایی نیاز‌های واقعی فعالان صنعت در سال گذشته تا معرفی ایده‌های برتر در خرداد امسال، طی یک بازه زمانی هدفمند و علمی صورت گرفته است.

منبع:صدا و سیما