رئیس پارک علم و فناوری استان قم از دستیابی به ۱۲ پاسخ فناورانه برای نیاز‌های کل زنجیره تولید فرش دستباف استان خبر داد و تأکید کرد که این دستاورد حاصل رویداد ایده تا نیاز با همکاری فعالان صنعت و شرکت‌های فناور است.

باشگاه خبرنگاران جوان-  مرتضی یوسف‌زادی، رئیس پارک علم و فناوری استان قم، در خصوص نتایج رویداد «ایده تا نیاز فرش دستباف قم»، گفت: این برنامه با هدف پاسخگویی به چالش‌های فناورانه در تمامی مراحل تولید طراحی شده بود.

وی افزود: این رویداد که از فروردین سال گذشته آغاز شد، منجر به شناسایی ۱۲ نیاز کلیدی و نهایتاً انعقاد ۱۲ تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری میان شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری و اتحادیه صنعت فرش دستباف قم شده است.

یوسف‌زادی با اشاره به حجم بالای مشارکت‌ها گفت: در مجموع ۵۷ ایده ارسال شد که پس از بررسی‌های دقیق، ۱۲ ایده برتر که طیف گسترده‌ای از مواد اولیه و رنگرزی تا بازاریابی دیجیتال را پوشش می‌دهند، به عنوان راهکار‌های نهایی انتخاب شدند.

 وی خاطرنشان کرد: فرآیند انتخاب این ایده‌ها از شناسایی نیاز‌های واقعی فعالان صنعت در سال گذشته تا معرفی ایده‌های برتر در خرداد امسال، طی یک بازه زمانی هدفمند و علمی صورت گرفته است.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: فرش دستباف ، تفاهم نامه
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