جدول اصلی تورجهانی تنیس در شرایطی به میزبانی تونس کار خود را آغاز کرد که علی یزدانی در نخستین دیدار خود موفق به برتری برابر نماینده ایتالیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های تور جهانی تنیس در جدول اصلی امروز سه‌شنبه آغاز شد که در یکی از این دیدارها علی یزدانی با نتیجه ۶ بر ۷، ۶ بر ۴ و ۷ بر ۶ آندره‌آ کلمبو را از پیش رو برداشت. او در ادامه به مصاف برنده دیدار نمایندگان تنیس اوکراین و فرانسه می‌ررود.

در بخش دو نفره این رقابت‌ها نیز علی یزدانی به همراه سامیار الیاسی باید به مصاف تیمی از ترکیه بروند.

گفتنی است نمایندگان کشورمان خود را برای حضور در رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه آماده می‌کنند.

رقابت‌هایی که از ۲۲ تیرماه به میزبانی کوالالامپور مالزی آغاز خواهد شد. در این مسابقات تیم‌های تنیس ایران، ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، مالزی و ازبکستان حضور دارند و در نهایت سه تیم برتر به مسابقات پلی‌آف گروه ۲ جهانی در سال ۲۰۲۷ صعود خواهند کرد.

هدایت این تیم بر عهده حمیدرضا نداف است.

برچسب ها: تور تنیس ، تنیس قهرمانی
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