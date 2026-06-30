باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای گذشته، مطلبی در فضای مجازی با این مضمون منتشر و بازنشر شد که پیکر رهبر شهید تا صبح روز گذشته به‌صورت امانت در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شده بود و سپس برای انجام مقدمات مراسم وداع، تشییع و تدفین به تهران انتقال یافته است.

پیگیری از مسئولان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها درباره این ادعا که طی روزهای اخیر در برخی کانال‌ها و صفحات فضای مجازی منتشر شده، نشان می‌دهد خبر منتسب به دفن امانتی پیکر رهبر شهید در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها از اساس نادرست بوده و صحت ندارد.

منبع:مهر