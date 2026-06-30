درخشش دوباره ارلینگ هالند، نروژ را به مرحله یک‌ هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- در ادامه دیدار‌های مرحله یک‌ شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های نروژ و ساحل عاج در دیداری تماشایی و پرهیجان به مصاف هم رفتند که در نهایت نروژ با نتیجه ۲ - ۱ به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد.

نروژی‌ها در نیمه نخست عملکرد بهتری داشتند و در دقیقه ۳۹ توسط آنتونیو نوسا به گل نخست رسیدند تا با برتری راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم، ساحل عاج برای جبران نتیجه حملات گسترده‌ای روی دروازه نروژ ترتیب داد و سرانجام در دقیقه ۷۴، آماد دیالو گل تساوی را به ثمر رساند و امید را به اردوی تیمش بازگرداند.

پس از این گل، دو تیم موقعیت‌های خطرناک زیادی روی دروازه یکدیگر خلق کردند، اما بی‌دقتی مهاجمان، به‌ویژه بازیکنان ساحل عاج، مانع از تغییر نتیجه شد. در نهایت، ارلینگ هالند در دقیقه ۸۶ بار دیگر نقش ستاره تیمش را ایفا کرد و گل پیروزی نروژ را به ثمر رساند.

با این پیروزی، وایکینگ‌ها راهی مرحله یک‌ هشتم نهایی شدند و ساحل عاج با وجود ارائه نمایشی قابل قبول و خلق موقعیت‌های فراوان، از جام جهانی ۲۰۲۶ خداحافظی کرد. 

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برچسب ها: نروژ ، جام جهانی
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