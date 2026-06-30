باشگاه خبرنگاران جوان - جواد سپهوند در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر، با طرح راهکار توسعه گیاهان دارویی، نقشه راهی برای جایگزینی اقتصادی خشخاش و بازگرداندن کشاورزان به چرخه کشتهای قانونی ترسیم کرد.
وی با رویکردی اقتصادی به موضوع مقابله با خشخاش پرداخت و تأکید کرد: مبارزه با کشتهای ممنوعه نباید صرفاً بر پایه برخورد باشد، بلکه باید برای آن «جایگزینی سودآور» برای کشاورزان تعریف و فراهم شود.
سپهوند با معرفی محصولات استراتژیک و گیاهان دارویی به عنوان جایگزینهای اقتصادی، اعلام کرد: جهاد کشاورزی در پی ایجاد یک چرخه اقتصادی پایدار برای کشاورزان است تا با حمایت از محصولات قانونی، نیاز به کشتهای غیرقانونی را از ریشه مرتفع سازد.
مدیر جهاد کشاورزی خرمآباد بر لزوم تغییر پارادایم در مدیریت کشتهای غیرقانونی تأکید کرد و با اشاره به حساسیت موضوع کشت خشخاش، تصریح کرد: مبارزه با کشتهای ممنوعه تنها با ابزارهای کنترلی محقق نمیشود؛ بلکه کلید اصلی موفقیت، ایجاد یک جایگزین اقتصادی، پایدار و پربازده برای کشاورزان است.
وی با تبیین نقش حیاتی محصولات با ارزش افزوده بالا، ادامه داد: ما در جهاد کشاورزی بر آن هستیم تا با حمایت بیقید و شرط از توسعه کشت گیاهان دارویی و محصولات استراتژیک، کشاورزان را از چرخهی پرخطر و غیرقانونی به سمت کشاورزی علمی و سودآور سوق دهیم.
سپهوند بیان کرد: هدف ما، تبدیل کردن زمینهای مستعد به قطب تولید محصولات دارویی و اقتصادی است که هم امنیت مالی کشاورز را تضمین کند و هم به سلامت جامعه خدمت کند.
مدیر جهاد کشاورزی خرمآباد خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برای همکاری نزدیک با سایر دستگاههای اجرایی جهت تدوین برنامههای عملیاتی و حمایتهای فنی و اقتصادی از کشاورزانی که مسیر کشتهای قانونی را برمیگزینند، آمادگی دارد.
منبع: "روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان"