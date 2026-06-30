مسئول توسعه خدمات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران با تأکید بر نقش فناوری‌های فضایی در مدیریت بحران، گفت: توسعه زیرساخت‌های مخابرات ماهواره‌ای، امکان تداوم خدمات ارتباطی در شرایط جنگی و بحرانی را فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سلیمانی، مسئول توسعه خدمات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر فضا گفت: تجربه جنگ اخیر نشان داد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، آسیب‌پذیری برخی زیرساخت‌های ارتباطی زمینی بود و توسعه سامانه‌های مخابرات ماهواره‌ای می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری ملی و تداوم خدمات ارتباطی در شرایط بحرانی ایفا کند.

سلیمانی با اشاره به درس‌آموخته‌های جنگ اخیر اظهار کرد: در شرایطی که بخشی از زیرساخت‌های ارتباطی زمینی با اختلال یا چالش مواجه شدند، استفاده از ظرفیت‌های مخابرات ماهواره‌ای می‌تواند به‌عنوان یک شبکه پشتیبان، استمرار خدمات ارتباطی را تضمین کرده و از بروز وقفه در ارائه خدمات جلوگیری کند.

وی افزود: این تجربه، ضرورت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جدی در حوزه مخابرات ماهواره‌ای را برای مسئولان کشور بیش از گذشته آشکار کرده است. همان‌گونه که امروز در حوزه ماهواره‌های سنجشی به توانمندی‌های قابل قبولی دست یافته‌ایم، لازم است در بخش مخابرات ماهواره‌ای نیز با شتاب بیشتری حرکت کنیم تا در زمان وقوع بحران، سطح تاب‌آوری و پایداری شبکه‌های ارتباطی کشور افزایش یابد.

مسئول توسعه خدمات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به فعالیت‌های این پژوهشگاه در حمایت از توسعه فناوری‌های فضایی گفت: هم‌اکنون برنامه تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی در دستور کار قرار دارد تا خدمات آزمایش، ارزیابی و یکپارچه‌سازی با کیفیت مطلوب به مجموعه‌های دولتی و بخش خصوصی ارائه شود.

سلیمانی ادامه داد: بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در صنعت فضایی تاکنون روی طراحی و ساخت زیرسیستم‌ها و انجام آزمون‌های اولیه در مراکز خود متمرکز بوده‌اند، اما مرحله آزمون‌های یکپارچه‌سازی نیازمند زیرساخت‌های تخصصی‌تری است که در پژوهشگاه فضایی ایران پیش‌بینی شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تکمیل این ظرفیت‌ها انجام گرفته است.

وی اظهار کرد: با تکمیل این زیرساخت‌ها، پژوهشگاه فضایی ایران می‌تواند خدمات تخصصی مورد نیاز فعالان دولتی و خصوصی صنعت فضایی را ارائه کرده و زمینه تسریع در توسعه سامانه‌های فضایی و مخابرات ماهواره‌ای کشور را فراهم سازد.

برچسب ها: مخابرات ، ماهواره ، ارتباطات
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