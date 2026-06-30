باشگاه خبرنگاران جوان- زهیر صدیقی روز سه شنبه در جلسه ارزیابی عملکرد نظارت بر ساختوساز استان زنجان، اضافه کرد: در سازههای بتنی نیز دقت در اجرای نمادهای حیاتی ساختمان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
صدیقی همچنین از ناظران خواست، در پروژههای اسکلت بتنی و بنایی به جزئیاتی نظیر دیوار چینی، سقف، راهپله و رعایت الزامات پیوست آییننامه ۲۸۰۰ توجه دقیق داشته باشند.
ناظر عالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وضعیت نظارت در این استان برای سال گذشته را خوب ارزیابی کرد و از مختومه شدن ۹۶ درصد پروندههای ارزیابی شده در استان خبر داد که آماری بسیار مطلوب محسوب میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات مؤثر این نهاد در تأمین مصالح ساختمانی، گفت: مجموعهسازی یکی از رویکردهای موفق بنیاد مسکن زنجان است که در این روش ضمن تأمین بیشتر مصالح مورد نیاز استان مازاد آن به ۱۱ استان کشور ارسال میشود.
رضا خواجهای افزود:این سیاست علاوه بر افزایش سرعت ساخت باعث کاهش قیمت و ارتقای کنترل کیفی پروژهها شده است.
وی، بازسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی را از دیگر فعالیتهای مهم این نهاد برشمرد و گفت: از مجموع ۹۲ هزار واحد مسکونی روستایی در استان، تا کنون ۶۷ درصد مقاوم سازی شده است.
خواجهای ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال ۱۴۱۰ شاهد مقاوم سازی تمامی واحدهای مسکونی روستایی در سطح استان باشیم.