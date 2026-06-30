باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - عادل ساری، معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان خوزستان، با اعلام آمادگی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، از تشکیل ستاد مرکزی به دستور فرمانده سپاه استان، نماینده ولی فقیه و استاندار خبر داد و گفت: از یک ماه پیش به صورت غیررسمی مطلع شدیم که در دهه دوم محرم، تشییع پیکر رهبر شهید برگزار خواهد شد.

او با اشاره به تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی در این ستاد، بر دو کمیته کلیدی تأکید کرد: کمیته ثبت نام که در مساجد، حسینیه ها، محلات و پایگاه‌های مقاومت بسیج فعال است و همچنین ثبت نام از طریق لینک اینترنتی ویژه.

سرهنگ پاسدار ساری با اعلام آمار ثبت نام تاکنون، یادآور شد: ۳۷ هزار زائر در استان خوزستان ثبت نام کرده اند که از این تعداد، ۱۷ هزار نفر در قالب کاروان های اتوبوسی و ۲۰ هزار نفر با خودروهای شخصی اعزام خواهند شد همچنین هدف نهایی ما اعزام ۴۱ هزار نفر از استان خوزستان است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان درباره هماهنگی با مناطق ۱۵ و ۲۰ تهران اظهار داشت: هماهنگی کامل با شهرداران، فرماندهان نواحی و حوزه های بسیج برای استقبال شایسته از زائران انجام شده است.

او در ادامه سه درخواست مهم از زائران داشت:

۱. حضور در مراسم با لباس‌های محلی و شیوه عزاداری بومی هر شهرستان

۲. افزایش آستانه صبر و تحمل در این سفر معنوی و طولانی

۳. همراه داشتن کفش مناسب، کوله پشتی، آب و تغذیه کافی

سرهنگ پاسدار ساری در پایان تاریخ حرکت کاروان‌های استان را سیزدهم دی، بلافاصله پس از نماز مغرب و عشا اعلام کرد و افزود: برنامه وداع در چهاردهم دی و شرکت در مراسم تشریح در پانزدهم دی برگزار خواهد شد.