باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در آستانه برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، اجتماع بزرگ موکبداران و خادمان مردمی با حضور جمع گستردهای از فعالان فرهنگی، هیئات مذهبی و گروههای جهادی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها) برگزار شد. این گردهمایی با هدف هماهنگی و سازماندهی هرچه بهتر مواکب خدمترسان برای میزبانی از خیل عظیم زائران و عزاداران برگزار گردید.
سازماندهی ۲ هزار موکب برای خدمترسانی به زائران
بر اساس اعلام مسئولان کارگروه مردمی آیین تشییع و بدرقه قائد شهید امت در قم، حدود ۲ هزار موکب در مسیرهای منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، بلوار پیامبر اعظم (ص)، ورودیهای شهر و پارکینگها جانمایی شدهاند. این مواکب خدمات متنوعی از جمله توزیع آب، غذای سبک، اقلام مورد نیاز و سایر خدمات عمومی و رفاهی را به زائران ارائه خواهند کرد.
طرح «هر خانه یک موکب»؛ جلوهای از فرهنگ میزبانی قم
در این اجتماع، بر اجرای طرح «هر خانه یک موکب» تأکید شد و از خانوادههایی که در مسیرهای منتهی به حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران سکونت دارند درخواست شد در صورت امکان، درب منازل خود را برای ارائه خدماتی همچون آب خنک، استفاده از سرویسهای بهداشتی و استراحت کوتاه زائران باز بگذارند.
با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم از سراسر کشور، برنامهریزیهای لازم برای اسکان حداقل یک میلیون نفر در قم انجام شده است. مدارس، دانشگاهها، مساجد، حسینیهها، حوزههای علمیه، مراکز ورزشی، اماکن متبرکه و موقوفات از جمله فضاهایی هستند که برای اسکان زائران آمادهسازی خواهند شد.