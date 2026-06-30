معاون بهداشت وزارت بهداشت، دستورالعمل نظارت بهداشتی در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب را به دانشگاه‌های علوم پزشکی مرتبط با این مراسم ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علیرضا رئیسی در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، قم و مشهد، دستورالعمل نظارت بهداشتی مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید را جهت ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و مراقبت‌های لازم ابلاغ کرد.

وی با تاکید بر ضرورت حضور فعال همکاران بهداشت محیط و بیماری‌ها در راستای کنترل عوامل محیطی از جمله آب، غذا، محل‌های طبخ و عرضه غذا و نذورات در این مراسم عظیم، تصریح کرد که محور‌های اصلی این دستورالعمل شامل هماهنگی و مشارکت‌های بین بخشی و برون بخشی، آموزش و اطلاع رسانی عمومی، نظارت و بازرسی و نیز گزارش‌دهی است.

منبع: وبدا

برچسب ها: وزارت بهداشت ، نظارت بهداشتی ، تشییع پیکر
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