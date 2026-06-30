سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از جان باختن یک کارگر ۲۲ ساله در پی ریزش دیواره یک چاه در ساختمانی در حال ساخت در بزرگراه امام علی (ع) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی در خصوص این حادثه گفت: ساعت ۱۶:۵۳ امروز یک مورد حادثه گرفتار شدن فرد داخل چاه به آدرس بزرگراه امام علی (ع)، ابتدای خیابان صفای غربی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نیرو‌های آتش‌نشانی در کمتر از پنج دقیقه به محل رسیدند. در محل مشاهده شد در یک ساختمان در حال ساخت، یک حلقه چاه به عمق حدود سه متر حفر شده بود و در قسمت انتهایی آن نیز یک کانال افقی به‌صورت انباری ایجاد شده بود.

ملکی ادامه داد: یک کارگر ۲۲ ساله ایرانی در این کانال مشغول کار بود که به یکباره سقف قسمت افقی تخریب شد و این فرد از ناحیه کمر به بالا زیر حجم زیادی از خاک محبوس و مدفون شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: آتش‌نشانان عملیات رهاسازی و نجات این فرد را آغاز کردند و پس از مدتی تلاش موفق شدند وی را از زیر آوار خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دهند، اما متأسفانه مشخص شد این کارگر جان خود را از دست داده است.

وی افزود: محل حادثه پس از پایان عملیات تحویل مالکان و عوامل انتظامی شد و عملیات در ساعت ۱۹:۰۲ به پایان رسید.

ملکی با اشاره به تکرار چنین حوادثی اظهار کرد: هر از گاهی شاهد حوادثی از این دست هستیم؛ افرادی که در چاه‌ها مشغول کار هستند به دلایلی از جمله تخریب دیواره‌ها، سقوط، نقص در تجهیزات یا وجود گاز داخل چاه دچار حادثه می‌شوند و حتی جان خود را از دست می‌دهند.

وی تأکید کرد: خواهش می‌کنم برای انجام این‌گونه عملیات از افراد حرفه‌ای که اصطلاحاً «مغنی» گفته می‌شود استفاده شود. همچنین باید از تجهیزات مناسب، تجهیزات ایمنی و وسایل حفاظت فردی استفاده شود و جنس خاک منطقه به‌طور کامل بررسی شود. اگر خاک از نوع سست یا دستی باشد و احتمال رانش و ریزش وجود داشته باشد، مقاوم‌سازی‌های لازم پیش از آغاز عملیات انجام شود.

برچسب ها: آتش نشانی ، ریزش چاه
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