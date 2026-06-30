باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان گفت: تهمتها علیه ترکیه تلاشهای اسرائیل برای سرپوش گذاشتن بر «وحشیگری خود در غزه» است.
اردوغان پس از جلسه کابینه در آنکارا در روز سهشنبه خطاب به رسانهها گفت: «ما به تهمتهایی که شبکه قتل علیه کشورمان میزند و خون ۷۵۰۰۰ نفر بیگناه در غزه، عمدتاً کودکان و زنان، را به دست دارد، توجهی نمیکنیم.»
او گفت تاریخ ترکیه شامل فضیلت پناه دادن به کسانی است که از آزار و اذیت نازیها گریختهاند و «کسانی که برای سرپوش گذاشتن بر وحشیگری خود در غزه، ترکیه را بدنام میکنند، این را بهتر میدانند.»
اردوغان همچنین از ونزوئلا که در ۲۴ ژوئن دچار دو زلزله شد، حمایت کرد و گفت ترکیه با تمام توان در کنار مردم «دوست و برادر» ونزوئلا ایستاده است.
او بر اهمیت جاهطلبیهای فضایی ترکیه تأکید کرد و گفت توسعه قابلیتهای ماهوارهای برای این کشور «یک ضرورت است، نه یک انتخاب».
منبع: آناتولی