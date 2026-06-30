باشگاه خبرنگاران جوان-کوروش دهقان مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: بر اثر گرمای شدید، موتورخانه برق مستقر در استانداری بوشهر دچار اتصالی و آتشسوزی شد که در پی آن، برق برخی مناطق اطراف استانداری قطع شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر و سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر، تیمهای عملیاتی و کارشناسان این مجموعهها به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای مهار حادثه و رفع نقص را آغاز کردند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر بیان کرد: با تلاش بهموقع کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق و نیروهای آتشنشانی، آتشسوزی در مدت کوتاهی مهار و نقص ایجادشده برطرف شد.
دهقان ادامه داد: پس از پایان عملیات، برق مناطق اطراف استانداری که در اثر این حادثه دچار قطعی شده بود، در کوتاهترین زمان ممکن دوباره وصل شد و شرایط به حالت عادی بازگشت.