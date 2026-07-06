باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سبد فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور از کاهش قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر شانه تخم مرغ بسته بندی ۳۳۰ هزار تومان است که حداقل ۲۰۰ هزار تومان کمتر از قیمت قابل پیش بینی و تمام شده عرضه می شود.

وی با بیان اینکه مصرف تخم مرغ در فصل گرما همانند سنوات قبل کاهش چشمگیری داشته است، افزود: با توجه به شرایط تولید و تقاضا، مرغداران ۴۰ درصد کمتر از قیمت تمام شده محصول را عرضه می کنند، درحالیکه تاکنون تدبیری برای خرید حمایتی نشده است، هرچند خرید حمایتی زیاد کمک کننده نیست‌ چراکه بدلیل تاریخ مصرف محصول در پاییز باید وارد بازار شوند که این امر همانند واردات مجازی می تواند به بازار آسیب بزند.

طلاکش صادرات تخم مرغ را تنها راهکار حمایتی از مرغداران دانست و افزود: با توجه به شرایط منطقه و تولید تخم مرغ در برخی کشورها، برآورد می شود که صادرات نسبت به سال قبل حداقل ۴۰ درصد کمتر خواهد بود.

دبیر فدراسیون طیور گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا ۲ هفته آینده شرایط بازار به همین روال خواهد بود، البته اگر تمهیداتی برای صادرات مرغ، تقویت صادرات تخم مرغ اتخاذ شود، ممکن است تاثیراتی در بازار بگذارند.