دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به آنکه صادرات تنها راهکار تنظیم بازار و خروج مرغداران از زیان است، اما پیش بینی می‌شود که امسال میزان صادرات نسبت به سال قبل ۴۰ درصد کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سبد فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور از کاهش قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر شانه تخم مرغ بسته بندی ۳۳۰ هزار تومان است که حداقل ۲۰۰ هزار تومان کمتر از قیمت قابل پیش بینی و تمام شده عرضه می شود.

وی با بیان اینکه مصرف تخم مرغ در فصل گرما همانند سنوات قبل کاهش چشمگیری داشته است، افزود: با توجه به شرایط تولید و تقاضا، مرغداران ۴۰ درصد کمتر از قیمت تمام شده محصول را عرضه می کنند، درحالیکه تاکنون تدبیری برای خرید حمایتی نشده است، هرچند خرید حمایتی زیاد کمک کننده نیست‌ چراکه بدلیل تاریخ مصرف محصول در پاییز باید وارد بازار شوند که این امر همانند واردات مجازی می تواند به بازار آسیب بزند.

طلاکش صادرات تخم مرغ را تنها راهکار حمایتی از مرغداران دانست و افزود: با توجه به شرایط منطقه و تولید تخم مرغ در برخی کشورها، برآورد می شود که صادرات نسبت به سال قبل حداقل ۴۰ درصد کمتر خواهد بود.

دبیر فدراسیون طیور گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا ۲ هفته آینده شرایط بازار به همین روال خواهد بود، البته اگر تمهیداتی برای صادرات مرغ، تقویت صادرات تخم مرغ اتخاذ شود، ممکن است تاثیراتی در بازار بگذارند.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، صادرات تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۱۵ تير ۱۴۰۵
تف به این روزگار
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۱۵ تير ۱۴۰۵
آدم نمیدونه صبحونه چی بخوره
پنیر که هر روز گرونتر از روز قبل
شیر که لحظه ای گرون میشه
قند وشکر رو هم گرون کردید
نون هم گرون کردید
تخم مرغ هم گرون کنید
واقعا تا کجا میخواید این گرونیها رو ادامه بدید؟
تا کی؟
تا کجا؟
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۱۵ تير ۱۴۰۵
گرونش کنید خجالت که نمیکشید
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۵:۲۳ ۱۵ تير ۱۴۰۵
همین الانش هم خیلی خیلی گرونه
۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۱۵ تير ۱۴۰۵
الانشم ارزش خرید نداره
۲
۳۰
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