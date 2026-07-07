مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت زا سازمان حفظ نباتات گفت: براساس آمار امسال سطح مبارزه علیه علف های هرز به ۴ میلیون و ۱۳۵ هزار هکتار رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر آهنگران مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت زا سازمان حفظ نباتات کشور از افزایش سطح مبارزه با علف‌های هرز گندم خبر داد و گفت: با وجود بارندگی های گسترده و محدودیت ورود به مزارع، در سطح حدود ۴ میلیون و ۱۳۵ هکتار مبارزه با علف های هرز گندم صورت گرفت، درحالیکه سال گذشته سطح مبارزه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار بوده است.

به گفته وی، تاکنون عملیات مبارزه با آفات گندم به ‌جز سن گندم در حدود ۵۶۰ هزار هکتار از مزارع کشور انجام شده و این عملیات بدون مشکل و با اثربخشی مناسب به اجرا درآمده است.

آهنگران ادامه داد: بارندگی های مستمر از اواخر بهمن تا اردیبهشت‌ ماه در برخی مناطق امکان ورود به مزارع را در زمان مناسب مبارزه با علف‌های هرز با محدودیت روبرو کرد.

این مقام مسئول گفت: شرایط مساعد بارندگی، تلاش و پیگیری کارشناسان و مدیران حفظ نباتات استان‌ها موجب شد عملیات مبارزه با علف‌های هرز نسبت به سال زراعی گذشته افزایش داشته باشد.

 

برچسب ها: مزارع گندم ، علف های هرز
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