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چیدن آلبالو و گیلاس از باغ‌های روستای کندر

چیدن آلبالو و گیلاس از باغ‌های روستای کندر
عکاس میلاد فیروزان
تاریخ انتشار ۱۱ تير ۱۴۰۵ ۱۶:۳۷
کد خبر
۹۱۰۳۷۹۰
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باغ‌های روستای کندر در استان البرز، با میوه‌های خوش رنگ و مزه گیلاس و آلبالو، نوید فصلی پربار می‌دهند. این روستا با ۲۵۰ تا ۳۰۰ باغ فعال، یکی از قطب‌های تولید آلبالو و گیلاس است. زمان چیندن محصول از اواسط خرداد تا اواسط تیر و میانگین برداشت هر درخت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو است. در این آلبوم تصاویری از یک باغ می‌بینید که، چهار رقم گیلاس (تکدانه، سیاه مشهدی، صورتی پرتوایی و پیش‌رس عسلی) و دو نوع آلبالوی رسمی و خارجی (پیوندی) در آن پرورش می‌یابد. تصاویر امروز، همدلی و تلاش جمعی یک خانواده را در فصل پرشور برداشت به نمایش می‌گذارد.

چیدن آلبالو و گیلاس از باغ‌های روستای کندر

باغ‌های روستای کندر در استان البرز، با میوه‌های خوش رنگ و مزه گیلاس و آلبالو، نوید فصلی پربار می‌دهند. این روستا با ۲۵۰ تا ۳۰۰ باغ فعال، یکی از قطب‌های تولید آلبالو و گیلاس است. زمان چیندن محصول از اواسط خرداد تا اواسط تیر و میانگین برداشت هر درخت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو است. در این آلبوم تصاویری از یک باغ می‌بینید که، چهار رقم گیلاس (تکدانه، سیاه مشهدی، صورتی پرتوایی و پیش‌رس عسلی) و دو نوع آلبالوی رسمی و خارجی (پیوندی) در آن پرورش می‌یابد. تصاویر امروز، همدلی و تلاش جمعی یک خانواده را در فصل پرشور برداشت به نمایش می‌گذارد.
۱۱ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۷
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برچسب ها: برداشت آلبالو و گیلاس ، باغ میوه ، استان البرز ، روستای کندر
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