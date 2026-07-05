مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: براساس آخرین اطلاعات دریافتی با صادرات ۱۰ هزار تن مرغ موافقت شده است که تحقق این امر می تواند به تعادل بازار کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: خرید حمایتی مرغ مازاد توسط پشتیبانی امور دام در حال انجام است و براساس اعلام معاونت پشتیبانی امور دام در قرارگاه امنیت غذایی، تاکنون ۴ هزار تن مرغ مازاد برای جایگزینی ذخایر استراتژیک خریداری شده است که انتظار می رود این رقم افزایش یابد.

به گفته وی، با توجه به حجم مرغ مازاد در سطح کشور، صادرات با قید فوریت باید باز شود تا در کنار جمع آوری مرغ مازاد بتواند ثبات و تعادل را به بازار بازگرداند.

اسداله نژاد ادامه داد: خرید مرغ مازاد پشتیبانی امور دام در وزن های ۱.۲ تا ۱.۸ کیلو بود که به وزن ۲.۲ کیلوگرم افزایش یافته و در مقابل خرید مرغ تهاتر با نهاده است، گرچه در قرارداد ذکر شده خرید نقدی و تهاتر با نهاده، اما در عمل بصورت ریالی انجام نمی شود و تنها در ازای تهاتر با نهاده صورت می گیرد که براین اساس تامین نهاده با فوریت باید انجام شود تا مرغدار بتواند برای دوره بعد جوجه ریزی کند و تعویق در تامین نهاده، عملا مرغدار توان جوجه ریزی دوره آتی را نخواهد داشت.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه مرغداران در فروش هر کیلو مرغ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان متحمل زیان است، افزود: مرغدار هر کیلو سویا را با نرخ ۱۱۰ هزار تومان و جوجه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان خریداری کرده است که با احتساب قیمت تمام شده ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان و فروش مرغ زنده ۱۹۰ تا ۲۲۰ هزار تومان، مرغداران متحمل زیان هستند.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ بیان کرد: براساس آخرین اطلاعات دریافتی با صادرات ۱۰ هزار تن مرغ موافقت شده است که در صورت ابلاغ رسمی و تحقق آن می تواند به تعادل و ایجاد ثبات در بازار کمک کند.

اسداله نژاد از توزیع روزانه ۷ هزار تن مرغ در سطح کشور خبر داد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که طی ۳ ماه آینده جوجه ریزی در حد ۱۳۵ تا ۱۴۰ میلیون قطعه است که بستر صادرات مرغ باید حفظ شود یا با صادرات تخم مرغ نطفه دار مازاد، تولید به میزان نیاز واقعی کشور مدیریت شود.

وی گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته توان جذب بیش از ۱۲۰ میلیون قطعه مرغ تولیدی در ماه وجود ندارد.



