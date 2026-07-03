رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به وفور کالا جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر تامین کالای اساسی موکب ها برای مراسم تشییع رهبری وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه کمبودی در توزیع کالای اساسی نداریم، گفت: در حال حاضر تمامی کالاهای اساسی به وفور در بازار موجود است و کمبودی در توزیع نداریم.

وی با اشاره به کاهش قیمت برخی اقلام اساسی افزود: قیمت حبوبات و برنج ایرانی بدلیل فصل گرما و نزدیک شدن به فصل برداشت روند کاهشی و مابقی کالاها از ثبات نسبی برخوردار است.

کنگری ادامه داد: با توجه به مراسم تشییع رهبری، کالا به میزان مکفی موجود است و جای هیچ گونه نگرانی در بحث تامین اقلام اساسی هفته آینده وجود ندارد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به وفور کالا نزدیک شدن به فصل برداشت قیمت هر کیلو برنج ایرانی ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان و حبوبات ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان کاهش داشته و از طرفی افزایش ۲ برابری عرضه کالا در برابر تقاضا منجر به ایجاد رقابت بازار و کاهش قیمت در بازار را به همراه داشته است.