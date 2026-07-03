رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به وفور کالا جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر تامین کالای اساسی موکب ها برای مراسم تشییع رهبری وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه کمبودی در توزیع کالای اساسی نداریم، گفت: در حال حاضر تمامی کالاهای اساسی به وفور در بازار موجود است و کمبودی در توزیع نداریم.

وی با اشاره به کاهش قیمت برخی اقلام اساسی افزود: قیمت حبوبات و برنج ایرانی بدلیل فصل گرما و نزدیک شدن به فصل برداشت روند کاهشی و مابقی کالاها از ثبات نسبی برخوردار است.

کنگری ادامه داد: با توجه به مراسم تشییع رهبری، کالا به میزان مکفی موجود است و جای هیچ گونه نگرانی در بحث تامین اقلام اساسی هفته آینده وجود ندارد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به  وفور کالا  نزدیک شدن به فصل برداشت قیمت هر کیلو برنج ایرانی ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان و حبوبات ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان کاهش داشته  و از طرفی افزایش ۲ برابری  عرضه کالا در برابر تقاضا منجر به ایجاد رقابت بازار و کاهش قیمت در بازار را به همراه داشته است.

برچسب ها: اقلام اساسی ، بازار برنج ، قیمت حبوبات
خبرهای مرتبط
تولید برنج ۱۰ درصد افزایش می‌یابد
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
علت کاهش تحویل گندم به سیلو‌ها چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت نان بربری و سنگگ برخی مناطق آزاد شد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۲ تیر
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/ قیمت هر کیلو دام ۷۲۰ هزار تومان
افزایش کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در مسیرهای مراسم تشییع رهبر شهید
استقرار ۳۵۰ تانکر آب و اجرای ۲۶ کیلومتر لوله‌گذاری برای خدمت‌رسانی به تشییع‌کنندگان
شبکه تحت پوشش برق منطقه‌ای تهران در پایتخت، قم و البرز آماده باش کامل است
یادداشت تفاهم ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان برای تقویت جذابیت حمل ریلی بار
اتابک: رهبر شهید انقلاب اسلامی، از تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ معاصر جهان است
رگبار رعدوبرق در نواحی غرب و شمال غرب کشور
برنامه پنج‌ساله بنیاد مستضعفان در گام سوم اجرا قرار دارد/ هیچ ایرانی نباید بی‌خانه یا بیکار باشد + فیلم
آخرین اخبار
اطلاعیه انتقال پروازهای داخلی ایران ایر به ترمینال ۲ فرودگاه مهرآباد
اقلام اساسی موکب ها تامین است/ کاهش قیمت برنج و حبوبات در بازار
رگبار رعدوبرق در نواحی غرب و شمال غرب کشور
ترافیک سنگین در محور‌های منتهی به شمال
یادداشت تفاهم ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان برای تقویت جذابیت حمل ریلی بار
دعوت وزیر راه و شهرسازی از هموطنان برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید
هیچ تغییری در نرخ‌نامه‌های مصوب بلیت اتوبوس ایجاد نخواهد شد
گوشت مورد نیاز موکب ها از تولید داخل تامین شد
برنامه پنج‌ساله بنیاد مستضعفان در گام سوم اجرا قرار دارد/ هیچ ایرانی نباید بی‌خانه یا بیکار باشد + فیلم
تاکسیرانی و متروی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در آماده‌باش کامل هستند
اتابک: رهبر شهید انقلاب اسلامی، از تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ معاصر جهان است
کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۲ تیر
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/ قیمت هر کیلو دام ۷۲۰ هزار تومان
وداع با قائد شهید، سرآغاز دوره ای تازه از انسجام و پایداری مردم ایران است
قیمت نان بربری و سنگگ برخی مناطق آزاد شد
استقرار ۳۵۰ تانکر آب و اجرای ۲۶ کیلومتر لوله‌گذاری برای خدمت‌رسانی به تشییع‌کنندگان
فعالیت ۲۴ ساعته جایگاه‌های سوخت مسیر‌های منتهی به مراسم تشییع +فیلم
افزایش کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در مسیرهای مراسم تشییع رهبر شهید
شبکه تحت پوشش برق منطقه‌ای تهران در پایتخت، قم و البرز آماده باش کامل است
محدودیت‌های سوخت‌گیری در ایام تشییع برداشته شد
سایه تنش آبی بر تهران، همدان و مشهد؛ ۹۰ هزار میلیارد ریال برای مهار بحران
شکر مورد نیاز موکب‌ها برای مراسم تشییع رهبری در سامانه بازارگاه موجود است
تنها ۳ هزار مگاوات از تکلیف صنایع محقق شد؛ برق تحویلی به تولید ۲۴ درصد افزایش یافت
ضرورت کنترل سیستم‌های زهکشی زمین‌های کشاورزی
۸۶ همت از مطالبات پتروشیمی صندوق بازنشستگی وصول شد