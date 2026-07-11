عضو هیئت مدیره انجمن حبوبات گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال تولید حبوبات نسبت به سال قبل ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ناصر مرادی رئیس هیئت مدیره شورای ملی نخود ایران گفت: تجارت تابع عرضه و تقاضا و بازاریابی است و با سهمیه بندی شدن واردات رانت و فساد ایجاد می شود و از طرفی با کمبود کالا ، نوساناتی در بازار رخ می دهد که به نفع مصرف کننده نیست. 

به گفته وی، دولت از اسفند سال گذشته اختیاراتی به استانداران مرزی واگذار کرد که براین اساس سهمیه بندی حذف شد که براین اساس سهمیه بندی استان های قبل از بین رفت.

مرادی ادامه داد: با توجه به روند آزادسازی نرخ ارز، قیمت برخی محصولات روند افزایشی داشت، اما با تفویض اختیارات و افزایش واردات نه تنها روند صعودی کنترل شد، بلکه در برخی محصولات همچون نخود، عدس و لوبیا روند کاهشی داشتیم.

عضو هیئت مدیره انجمن‌ حبوبات با بیان اینکه بازار حبوبات اشباع است، افزود: در خیلی از محصولات تقاضا برای خرید در بازار کاهش یافته است. همچنین بخش اعظم حبوبات از تولید داخل تامین می شود.

به گفته وی، با توجه به شرایط مساعد جوی و افزایش سطح زیرکشت پیش بینی می شود که تولید حبوبات نسبت به سال قبل افزایشی است که براین اساس مشکلی در تامین نداریم.

مرادی ادامه داد: امسال پیش بینی می شود که تولید حبوبات نسبت به سال قبل ۱۰ تا ۱۵ درصد و در خصوص نخود آبگوشتی بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید خواهیم داشت. 

وی گفت: براساس آمار ۷۰ درصد حبوبات مورد نیاز از داخل تامین و مابقی وارد می شود.

برچسب ها: تولید حبوبات ، واردات حبوبات ، قیمت حبوبات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۲۰ تير ۱۴۰۵
حبوبات بمراتب از جو و گندم مهمتره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۲۰ تير ۱۴۰۵
حبوبات بمراتب از برنج مهمتره
۰
۱
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