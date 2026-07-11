عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: قطعی برق چاه های کشاورزی حداقل ۲۰ درصد منجر به کاهش تولید محصولات اساسی می شود که براین اساس شعارهای خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم عملیاتی نمی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به مشکل کمبود سوخت در بخش کشاورزی گفت: بارها اعلام کردیم وزارت نفت، شرکت پخش فرآورده های نفتی و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت، کالا و ارز، سوخت بخش کشاورزی را به مسائل دیگر گره نزنید و اجازه دهید کشاورز به میزان مورد نیاز سوخت دریافت کند.

به گفته وی، کشاورز قاچاقچی نیست و قاچاق سوخت در جای دیگر سازماندهی شده انجام می شود، اما متاسفانه ۲۵ تا ۳۰ درصد سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی را کاهش دادند که براین اساس در خصوص چاه های عمیق کشاورزی، سوخت تراکتور، کمباین ها و صنعت بخش کشاورزی حالت فوق العاده اضطراری کمبود وجود دارند، همه از کمبود سوخت گلایه مند هستند.

هاشمی ادامه داد: وقتی مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی به عنوان مرجع فنی و صلاحیت دار بخش کشاورزی، میزان سوخت بخش کشاورزی را اعلام می کند، خود ضمانت این امر خواهد کرد چراکه با سوخت بخش کشاورزی بازی کردن موجب شده تا از تولید این بخش عقب بمانیم و امنیت بخش کشاورزی دچار چالش شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به قطعی برق چاه های کشاورزی به عنوان چالش دیگر پیش روی کشاورزان بیان کرد: ناترازی برق کاوری است که روی آن گذاشتند، درحالیکه ما کمبود برق داریم که همین امر موجب شده علاوه بر خسارات های کمی و کیفی به بخش کشاورزی ناشی از قطعی برق اتفاق می افتد، خسارت هایی به الکتروموتورهای بخش کشاورزی وارد می شود که با هر قطع و وصل کردن برق حداقل ۱۰ درصد الکتروپمپ ها دچار خسارت می شود که کشاورز نمی تواند این خسارت ها را تحمل کند و وزارت نیرو باید مکانیزمی ایجاد کند که با قطع و وصل برق، خسارت به منصوبات چاه های کشاورزی وارد نشود و شرایط به گونه ای نباشد که کشاورزان علیه دولت شکایت کنند.

وی گفت: قطعی برق چاه های کشاورزی حداقل ۲۰ درصد منجر به کاهش تولید محصولات اساسی می شود که براین اساس شعارهای خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم عملیاتی نمی شود‌.