عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: قطعی برق چاه های کشاورزی حداقل ۲۰ درصد منجر به کاهش تولید محصولات اساسی می شود که براین اساس شعارهای خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم عملیاتی نمی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به مشکل کمبود سوخت در بخش کشاورزی گفت: بارها اعلام کردیم وزارت نفت، شرکت پخش فرآورده های نفتی و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت، کالا و ارز، سوخت بخش کشاورزی را به مسائل دیگر گره نزنید و اجازه دهید کشاورز به میزان مورد نیاز سوخت دریافت کند.

به گفته وی، کشاورز قاچاقچی نیست و قاچاق سوخت در جای دیگر سازماندهی شده انجام می شود، اما متاسفانه ۲۵ تا ۳۰ درصد سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی را کاهش دادند که براین اساس در خصوص چاه های عمیق کشاورزی، سوخت تراکتور، کمباین ها و صنعت بخش کشاورزی حالت فوق العاده اضطراری کمبود وجود دارند، همه از کمبود سوخت گلایه مند هستند.

هاشمی ادامه داد: وقتی مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی به عنوان مرجع فنی و صلاحیت دار بخش کشاورزی، میزان سوخت بخش کشاورزی را اعلام می کند، خود ضمانت این امر خواهد کرد چراکه با سوخت بخش کشاورزی بازی کردن موجب شده تا از تولید این بخش عقب بمانیم و امنیت بخش کشاورزی دچار چالش شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به قطعی برق چاه های کشاورزی به عنوان چالش دیگر پیش روی کشاورزان بیان کرد: ناترازی برق کاوری است که روی آن گذاشتند، درحالیکه ما کمبود برق داریم  که همین امر موجب شده علاوه بر خسارات های کمی و کیفی به بخش کشاورزی ناشی از قطعی برق اتفاق می افتد، خسارت هایی به الکتروموتورهای بخش کشاورزی وارد می شود که با هر قطع و وصل کردن برق حداقل ۱۰ درصد الکتروپمپ ها دچار خسارت می شود که کشاورز نمی تواند این خسارت ها را تحمل کند و وزارت نیرو باید مکانیزمی ایجاد کند که با قطع و وصل برق، خسارت به منصوبات چاه های کشاورزی وارد نشود و شرایط به گونه ای نباشد که کشاورزان علیه دولت شکایت کنند.

وی گفت: قطعی برق چاه های کشاورزی حداقل ۲۰ درصد منجر به کاهش تولید محصولات اساسی می شود که براین اساس شعارهای خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم عملیاتی نمی شود‌.

برچسب ها: تولید محصولات اساسی ، چاه های کشاورزی ، قطعی برق
خبرهای مرتبط
اطلاعیه قطعی برق در شرق تهران
علت خاموشی برق در خیابان ولیعصر و قائم‌مقام مشخص شد
راهکار دستیابی به اجرای مصوبه الگوی کشت و ارتقای ضریب امنیت غذایی چیست؟
قطعی برق چاه‌های کشاورزی آسیب جدی به تولید می‌زند
کشت پاییزه محصولات اساسی در معرض خطر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بانک مرکزی علت گرانی ارز اربعین را اعلام کرد
هر کیلو گوشت با قیمت ۲ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد
نیاز مصرف برق استان تهران از مرز ۱۰ هزار مگاوات عبور کرد
ارتفاعات البرز مرکزی طی دو روز آینده بارانی می‌شود
تامین مالی بازسازی با بسته جدید حمایتی دولت
ترافیک سنگین در محور هراز
نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور تا ۴ ماه تامین است
آخرین اخبار
تامین مالی بازسازی با بسته جدید حمایتی دولت
ارتفاعات البرز مرکزی طی دو روز آینده بارانی می‌شود
نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور تا ۴ ماه تامین است
بانک مرکزی علت گرانی ارز اربعین را اعلام کرد
ترافیک سنگین در محور هراز
هر کیلو گوشت با قیمت ۲ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد
نیاز مصرف برق استان تهران از مرز ۱۰ هزار مگاوات عبور کرد
فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو از سه‌شنبه آغاز می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۱ تیر
ناکارآمدی شبکه توزیع علت نوسان قیمت محصولات پروتئینی
امکان ثبت مجدد اظهارنامه‌ها مالیات بر ارزش افزوده فراهم شد
حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران به ایستگاه ۱۵۰ رسید
تولید ماهانه ۲۳۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور
۴۲۰۰ مگاوات آسیب جنگ به شبکه برق کشور
هدف‌گذاری دستیابی به ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با قوت پیگیری می‌شود
از خروج نقدینگی تا کاهش ارزش معاملات در روز سرخ شاخص بورس
تداوم استقرار هوای گرم در کشور تاپایان هفته/ دمای جنوب و جنوب‌غرب از ۵۰ درجه عبور می‌کند
مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ صادر شد
کلید ۱۸۸۰۰۰ واحد نهضت ملی تحویل خانواده‌ها شد
کاهش بیش از ۱۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیش از ۶ میلیون خانوار فاقد مسکن هستند/ شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای مسکن
کشف ۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
افزایش تولید بنزین در جنگ تحمیلی ۴۰روزه+فیلم
روش نگهداری میوه به مدت طولانی در یخچال
دستور وزیر اقتصاد به سازمان‌های تابعه برای شفاف‌سازی مقررات کسب‌وکار پیش از اجرا
۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق «قطع‌نشو» برای خرید صنایع انرژی بر باقی مانده است
چراغ سبز بورس به انرژی‌های پاک / ظرفیت بزرگ‌ترین نیروگاه بادی کشور افزایش پیدا می‌کند
بازگشت بیش از ۱۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق تا پایان سال
پیگیری رفع مشکلات صادرات کالا‌های کشاورزی به کشور‌های عضو اوراسیا در دستور کار قرار گرفت
پتروشیمی ماهشهر به زودی به مدار تولید بازمی‌گردد