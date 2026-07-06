با آزادپز شدن نانوایی‌های سنگک و بربری در بخشی از تهران با مجوز کارگروه آرد و نان، به نظر می‌رسد دولت بدنبال اجرای آن در مناطق دیگر است که به همین خاطر مسئولان موضوع تغییر شیوه یارانه نان را مطرح کرده‌اند که این امر در حال بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حدود دو ماه از مصوبه  آزادپز شدن نانوایی‌های سنگک و بربری در مناطق یک، دو و سه تهران می‌گذرد؛ بر اساس این مصوبه به دلیل بالا بودن هزینه‌های اجاره و اداره واحدهای نانوایی در این مناطق که ادامه فعالیت با آرد یارانه‌ای را برای بسیاری از نانوایان دشوار کرده بود، قرار شد این دو نوع نان تنها در این مناطق به صورت آزادپزی به فروش برسند. البته آزادپز شدن نانوایی‌ها بدان معنا نیست که هر واحد صنفی بتواند به‌صورت خودسرانه از نرخ‌های یارانه‌ای خارج شود و این موضوع تنها با تصویب کارگروه آرد و نان مستقر در استانداری امکان‌پذیر است.

 برر سی ها نشان می‌دهد قیمت نان ساده سنگک و بربری در برخی نانوایی‌های آزادپز بین ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان و نان های کنجدی و سبزیجات دار ۷۵ هزار تومان است، رقمی که برای بسیاری از خانوارها به‌ویژه خانواده‌های پرجمعیت، قابل توجه محسوب می‌شود. 

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: گندم را به قیمت ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری و با قیمت حدود هزار تومان در اختیار نانوایان سنتی قرار می‌دهیم تا نان یارانه‌دار وارد سفره مردم شود، اما کالابرگ دقیق‌ترین شکلی است که می‌تواند این یارانه را به دست مردم برساند، بنابراین، ما در دولت معتقدیم، نزدیک‌ترین راه برای اینکه این یارانه تا ریال آخر به دست مردم برسد در انتها و در حساب مردم واریز شود. به همین دلیل تغییر یارانه نان در دست بررسی است هنوز به قطعیت نرسیده ولی بعد از کارهای کارشناسی و در صورت تایید شدن، روی روش‌ها بحث خواهد شد.

آزادسازی نرخ نان راه حلی برای صرفه جویی آرد و گندم

محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: تغییر نظام پرداخت یارانه نان که از قبل در دولت و مجلس روی آن کار شده است که براین اساس یارانه تحت عنوان کالابرگ به مردم پرداخت می شود.

به گفته وی، پرداخت یارانه به انتهای زنجیره جلوی بسیاری از مشکلات را می گیرد، در نهایت دولت باید تصمیم لازم در این خصوص گرفته شود تا فضا در حوزه آرد و نان رقابتی شود که این امر منجر به ارتقای کیفیت می شود.

کرمی ادامه داد: در حال حاضر تامین آرد واحدهای خبازی بدون وقفه در حال انجام است و با توجه به خرید تضمینی گندم از کشاورزان، مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با بیان اینکه آزادسازی نرخ نان منجر به صرفه جویی می شود، افزود: برآوردها حاکی از آن است که با آزادسازی نرخ نان ۲ تا ۲.۵ میلیون تن در مصرف گندم در کشور بهینه شود که رقم قابل توجهی است چراکه دولت امسال ۵۰۳ همت یارانه باید پرداخت کند که رقم بسیار سنگینی است.

وی گفت: در ابتدای هر سال باید قیمت نان متناسب با هزینه های تولید باید اصلاح شود و نرخ نان برای استان تهران طی روزهای اخیر افزایش یافته است، اما امیدواریم شرایط به گونه ای باشد که همه ساله در ابتدای سال اصلاح شود تا نانوا قادر به پرداخت هزینه های تولید باشد.

حداکثر مصرف آرد در بخش واحدهای خبازی ۴ میلیون تن است

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت:نان در ۲ مرحله اساسی کاشت، تولید و خرید گندم تا تحویل به سیلوهاست و از این خط به بعد به دولت بستگی دارد.

به گفته وی، علی رغم آنکه پیشنهادات خوبی در خصوص یارانه نان به دولت دادیم، اما توجهی نمی شود، حال اینکه دولت با چه شرایطی بدنبال پرداخت یارانه یا آزادسازی نان است، به کشاورز ارتباطی ندارد.

هاشمی ادامه داد: بارها هشدار داده ایم که با تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، نگران تامین نان کشور هستیم که به هیچ عنوان به صلاح دولت نیست.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه گندم تولیدی در بخش خبازی و صنف و صنعت مصرف می شود، افزود: صنف و صنعت بارها اعلام کرده که با کشت قراردادی و خرید توافقی گندم مورد نیاز را تامین کند، البته دولت دیگر نباید دخالتی نداشته باشد که دولت برای تامین ۲ میلیون تن واحدهای صنف و صنعت اجازه واردات، تولید قراردادی و فروش گندم با قیمت آزاد به بخش صنف و صنعت را دارد.

وی با تاکید بر عدم دخالت دولت در بخش آرد و گندم و تنها اعمال هدایت و نظارت گفت: قیمت کنونی  هر عدد نان باگت ۲۰۰ گرمی ۵ هزار تومان است که متاسفانه هیچ نظارتی بر بخش صنف و صنعت نیست، اما با اعمال نظارت مصرف واحدهای خبازی حداکثر ۱۰ میلیون تن است . 

در شرایطی که فشار هزینه‌های معیشتی بر خانوارها افزایش یافته، تغییر تدریجی الگوی عرضه نان و گسترش آزادپزی می‌تواند دسترسی اقشار کم‌درآمد به یکی از مهم‌ترین اقلام غذایی را دشوارتر کند که براین اساس تغییر در قیمت یا کیفیت آن،  در زندگی روزمره خانوارها اثرگذار است؛ بنابراین با آزادسازی نرخ نان مابه التفاوت آن باید در قالب یارانه نقدی و کالابرگ در اختیار خانوارها قرار بگیرد.

برچسب ها: واحدهای نانوایی ، تولید نان ، توزیع آرد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۱۵ تير ۱۴۰۵
اين دیگه جنگ با سفره مردم هست
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۱۵ تير ۱۴۰۵
خود دولتی ها و افراد نظام بالای ۵۰۰ تا یک میلیارد حقوق میگیرند فکر میکنند مردم میتونند زندگی کنند
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۵ تير ۱۴۰۵
دفعع قبل گفتم بنزین گرون نکنید بعد اجناس با گرون شدن بنزین گرون شد اتفاق های دی ماه افتاد حالا با نان دارید این کارو میکنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۱۵ تير ۱۴۰۵
حذف یارانه نان از اهم واجبات است واقعا بیشترین حیف و میل در این بخش اتفاق می افتد دولت باید یارانه نان را مستقیم به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید و بساط این همه مشکلات و حیف و میل آرد و نان را جمع کند
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۲ ۱۶ تير ۱۴۰۵
منم موافقم.
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۶:۴۴ ۱۵ تير ۱۴۰۵
وقتی دولت اقتصاد را دلاری و آمریکایی می کند همش کاسه چه کنم چه کنم و کاسه گدایی دست می گیرد همین شرایط حکم فرماست.
مسئولین غرب زده مصوب این شرایط هستند
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۱۵ تير ۱۴۰۵
چرا قانون جنگل .چی به شما اجازه می دهد یکبارقیمت نان را دوبرابر کنید چرا بافقر کمر مردم را می شکند این چه عدالتی هست درجامعه جرا کشور هردلیلی اداره می شود.
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۵:۴۶ ۱۵ تير ۱۴۰۵
با کالا برگ فقط میشد که نون بخری الان با دو برابر کردن قیمت نان اون هم باید نصفه بخریم
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۱۵ تير ۱۴۰۵
هر چی رو میخوان گرون میکنن بعد میگن یارانه میدیم اونم دوماه میدن و کلا حذفش میکنن میگن دهک شما بالا هست میگی چرا میگه تو یه پراااااااااید داری مگه چه خبرته یارانه هم میخوای واین داستان ادامه دارد زنده باد ریال بی ارزش
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۱۴:۴۳ ۱۵ تير ۱۴۰۵
خدا از باعث و بانی این وضع و گرانی ارزاق عمومی نگذرد با آرد و نان مردم چه کار دارید
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۱۵ تير ۱۴۰۵
این سخنان و مطالب رو درباره برنج و روغن لبنیات و.... حذف یارانه پرداخت مستقیم به مردم برای کمک به اقشار ضعیف بسیار قبلا گفته شده ولی نتیجه اش کاملا برعکس بود وسفر مردم فقط کوچک و کوچک تر شد
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۱۵ تير ۱۴۰۵
دولت باید جنوب شهر نونوایی هایی بعنوان صلواتی بذاره و به هر نفر یه نون بربری مجانی بده البته باید یکساعت منتظر بمونن بعد بهشون داده بشه تا مردم نتونن سؤاستفاده کنن
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
مهران
۱۳:۵۶ ۱۵ تير ۱۴۰۵
گوشت، لبنیات، میوه و ... همه را گرفتید حالا نوبت نان شده؟؟؟ باعث بانی این طرح دشمن همین غذای حداقلی مردم ایران است.
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۵ تير ۱۴۰۵
این دو نان برای بسیاری از بیماران قابل استفاده هستند آنها به نان‌های لواش و بقیه انواع نان حساس هستند اگر سنگک و بربری همه آزادپز شوند به مردم ظلم می شود مردم باید حق انتخاب نوع نان و ارزان داشته باشند
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۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۱۵ تير ۱۴۰۵
تو جنوب شهر یک پنجم نونوائیا باید دولتی پز باشن و بشدت هم کنترل بشن و به هر نفر بیشتر از یک کیلو نون داده نشه
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۵ تير ۱۴۰۵
خیانت به مردم با رمز یارانه و کالابرگ
۰
۲۰
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۱۲
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