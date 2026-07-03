کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان از آبیاری درختان خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به احتمال بارش در مناطق کوهستانی و دامنه البرز، بلافاصله سیستم‌های زهکشی زمین‌های کشاورزی کنترل و از غرقابی شدن ریشه‌ها و آسیب به خاک جلوگیری شود.

به گفته وی، با توجه به رگبار و رعد و برق، کشاورزان برنامه آبیاری را متوقف یا کاهش دهند تا از بیماری‌های قارچی ناشی از رطوبت بالا جلوگیری شود.

غلامی ادامه داد: گلخانه‌داران از استحکام سازه‌ها و پوشش و سیستم‌های تهویه گلخانه‌ها مطمئن باشند و این بخش‌ها را کنترل کنند.

 کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر اجتناب از سم پاشی و کود پاشی مزارع و باغات بیان کرد: کشاورزان پس از فروکش کردن وزش باد، گرد و غبار برگ گیاهان را با آب ملایم بشورند تا باعث جلوگیری از فتوسنتز و کاهش تنفس گیاه نشود، همچنین بهره‌برداران برنامه آبیاری را بر اساس میزان رطوبت واقعی خاک تنظیم کنند تا از آسیب به گیاهان جلوگیری شود.

براساس آمار متوسط بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هشتم تیر ماه ۲۲۸.۷ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱۲۹.۹ میلی متر، دوره بلندمدت ۲۲۳.۵ میلی متر است که این امر رشد ۷۶.۱ درصدی بارش نسبت به سال قبل و ۲ درصدی نسبت به دوره نرمال را نشان می دهد.

 طبق نقشه های هواشناسی، امروز پنجشنبه در نیمه غربی کشور جوی پایدار مستقر است و در شمال شرق و شرق کشور افزایش وزش باد و در جنوب شرق کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید انتظار می‌رود.

روز جمعه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام مستقر است و  تنها در دامنه‌های شمالی البرز در مازندران و بعداز ظهر در در شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد. همچنین، شنبه فقط در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، مناطقی از شرق مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی ابرناکی و گاهی بارندگی رخ می‌دهد.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
خبرهای مرتبط
کشاورزان از آبیاری درختان میوه در ساعات گرم روز اجتناب کنند
کشاورزان از گرفتگی کانال‌های زهکشی اطمینان حاصل کنند
ضرورت اجتناب از آبیاری مزارع به منظور جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تشکیل کمیته نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرائم مرتبط با پرواز‌های ایام برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
وزش باد شدید در نواحی شرق کشور طی۵ روز آینده
۸۶ همت از مطالبات پتروشیمی وصول شد
ترافیک سنگین در محورهای هراز، کرج-قزوین و تهران-پردیس/ چالوس جمعه بازگشایی می‌شود
ضرورت کنترل سیستم‌های زهکشی زمین‌های کشاورزی
تنها ۳ هزار مگاوات از تکلیف صنایع محقق شد؛ برق تحویلی به تولید ۲۴ درصد افزایش یافت
آخرین اخبار
تنها ۳ هزار مگاوات از تکلیف صنایع محقق شد؛ برق تحویلی به تولید ۲۴ درصد افزایش یافت
ضرورت کنترل سیستم‌های زهکشی زمین‌های کشاورزی
۸۶ همت از مطالبات پتروشیمی وصول شد
ترافیک سنگین در محورهای هراز، کرج-قزوین و تهران-پردیس/ چالوس جمعه بازگشایی می‌شود
وزش باد شدید در نواحی شرق کشور طی۵ روز آینده
تشکیل کمیته نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرائم مرتبط با پرواز‌های ایام برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
قیمت گذاری دستوری شیرخشک ریسک قاچاق معکوس را افزایش می‌دهد
خرید تضمینی گندم به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید
کمبودی در عرضه میوه و صیفی مراسم تشییع رهبری وجود ندارد
خرید بلیط هواپیما برای کودکان و نوزادان؛ قوانین و شرایط
راهکارهای افزایش فروش کسب‌وکارها از گوگل و هوش مصنوعی
برنامه توانیر برای شناسایی بیش از ۵۰۰ هزار ماینر غیرمجاز در کشور
پایش کیفی منابع تأمین آب در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید توسط آبفای منطقه ۶ تهران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ تیر ۱۴۰۵
آغاز مذاکرات اولیه برای تأمین برق پتروشیمی‌های آسیب‌دیده از مسیر ترکیه
۱۲.۲ همت به حساب کشاورزان واریز شد
تولید بیش از ۸۴ هزار بشکه نفت در مهم‌ترین میدان نفتی مشترک کشور
قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌های مسکن مبنای تحلیل بازار نیست/ تکمیل اصالت‌سنجی آگهی‌ها در آینده نزدیک
خدمات جایگاه‌های سوخت در ایام تشییع رهبر شهید اعلام شد
فعالیت تمامی سوپرمارکت‌ها در مسیر‌های تشییع رهبر/ فعالیت برخی‌ها ۲۴ ساعته شد
آخرین وضعیت سد‌های پنجگانه تهران؛ لزوم مدیریت منابع آبی
همه ظرفیت‌های حمل‌ونقل کشور پای کار مراسم تشییع رهبر شهید
گواهی سپرده سرب، مسیر جدید سرمایه‌گذاری مستقیم مردم در زنجیره تولید
بانک‌ها باید هزینه امنیت سایبری را بپردازند؛ هشدار درباره تکرار اختلالات بانکی
قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده به ۳۵۰ هزار تومان رسید
انعقاد قراردادهای جدید خرید هواپیما در صورت توافق/ نیمی از ناوگان هوایی در چرخه تعمیرات هستند+ فیلم