کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان از آبیاری درختان خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به احتمال بارش در مناطق کوهستانی و دامنه البرز، بلافاصله سیستم‌های زهکشی زمین‌های کشاورزی کنترل و از غرقابی شدن ریشه‌ها و آسیب به خاک جلوگیری شود.

به گفته وی، با توجه به رگبار و رعد و برق، کشاورزان برنامه آبیاری را متوقف یا کاهش دهند تا از بیماری‌های قارچی ناشی از رطوبت بالا جلوگیری شود.

غلامی ادامه داد: گلخانه‌داران از استحکام سازه‌ها و پوشش و سیستم‌های تهویه گلخانه‌ها مطمئن باشند و این بخش‌ها را کنترل کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر اجتناب از سم پاشی و کود پاشی مزارع و باغات بیان کرد: کشاورزان پس از فروکش کردن وزش باد، گرد و غبار برگ گیاهان را با آب ملایم بشورند تا باعث جلوگیری از فتوسنتز و کاهش تنفس گیاه نشود، همچنین بهره‌برداران برنامه آبیاری را بر اساس میزان رطوبت واقعی خاک تنظیم کنند تا از آسیب به گیاهان جلوگیری شود.

براساس آمار متوسط بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هشتم تیر ماه ۲۲۸.۷ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱۲۹.۹ میلی متر، دوره بلندمدت ۲۲۳.۵ میلی متر است که این امر رشد ۷۶.۱ درصدی بارش نسبت به سال قبل و ۲ درصدی نسبت به دوره نرمال را نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی، امروز پنجشنبه در نیمه غربی کشور جوی پایدار مستقر است و در شمال شرق و شرق کشور افزایش وزش باد و در جنوب شرق کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید انتظار می‌رود.

روز جمعه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام مستقر است و تنها در دامنه‌های شمالی البرز در مازندران و بعداز ظهر در در شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد. همچنین، شنبه فقط در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، مناطقی از شرق مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی ابرناکی و گاهی بارندگی رخ می‌دهد.