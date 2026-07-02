باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه جراره در دیدار با سرهنگ نقی حیدری، رئیس پلیس راهور هرمزگان، اجرای طرح واردات خودرو از مناطق آزاد قشم و کیش و تردد آن‌ها در محدوده استان را گامی مهم در تحقق مطالبات مردم و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل استان دانست.

وی با اشاره به آثار مثبت این طرح بر ایمنی جاده‌ها و زیباسازی فضای شهری، خواستار افزایش سرعت پلاک‌گذاری شد و اظهار داشت: انتظار می‌رود با تقویت نیروی انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان مناطق آزاد، این فرآیند به‌صورت روزانه و بدون معطلی برای مردم انجام شود.

جراره در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به ورود دلالان و سودجویان هشدار داد و تصریح کرد: نباید اجازه داد طرحی که با هدف تأمین منافع عمومی طراحی شده است، به بستری برای ایجاد رانت و شکل‌گیری مافیای جدید تبدیل شود. دستگاه‌های مسئول باید با هم‌افزایی، از عرضه خودرو با قیمت‌های غیرواقعی جلوگیری کنند تا منافع این طرح مستقیماً به مردم برسد.

در ادامه این دیدار، سرهنگ نقی حیدری، رئیس پلیس راهور هرمزگان، نیز ضمن استقبال از اجرای این طرح، آن را عاملی موثر در کاهش تصادفات جاده‌ای به دلیل ورود خودروهای ایمن‌تر دانست. وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم شیرینی این اقدام با مشکلات اجرایی یا سوءاستفاده‌های احتمالی به کام مردم تلخ شود.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با اشاره به ضوابط تردد سه ماهه خودروهای مشمول این طرح در خارج از محدوده استان، بر لزوم توسعه زیرساخت‌های هوشمند ترافیکی تأکید کرد و افزود: تجهیز و تقویت دوربین‌های نظارتی و سامانه‌های ثبت تخلف، نیازی ضروری برای ارتقای نظم ترافیکی و ایمنی معابر استان است که همکاری دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبد.

منبع: روابط عمومی دفتر فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی