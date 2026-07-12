\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0645 \u062d\u062a\u0645\u06cc \u0645\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a\u200c\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646\u060c \u0628\u0632\u0631\u06af\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u062f\u0631\u0642\u0647 \u0628\u0627 \u0634\u06a9\u0648\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0645\u062a \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0648\u06cc\u06a9\u0645 \u062a\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0