باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کنستانتین کوساچف، معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه و رئیس کمیته امور بینالملل، در مصاحبه با تاس اعلام کرد که هنوز برای نتیجهگیری قطعی از یادداشت تفاهم امضا شده بین ایالات متحده و ایران زود است. به گفته وی، این سند برای تاریخ خاصی تنظیم شده و طرفین به طور ضمنی توافق کردهاند که تمام مسائل بحثبرانگیز را برای مدت ۶۰ روز به تعویق بیندازند.
کوساچف تأکید کرد که توافقات نهایی در مورد مسائل حیاتی مانند عملکرد تنگه هرمز، مدیریت سوخت هستهای و سایر نگرانیهای استراتژیک همچنان نامشخص است. وی ابراز تردید کرد که ایالات متحده به اهدافی که در آغاز جنگ دست یافته است، رسیده باشد.
کوساچف افزود که روابط ایران و آمریکا به وضعیت قبلی خود باز نخواهد گشت و تنها زمان مشخص خواهد کرد که چه کسی بیشترین بهره را از این تحول میبرد و چه کسی صرفاً عقبنشینی میکند. وی هشدار داد که پنجره ۶۰ روزه نامشخص است و رویدادهای اخیر نشان میدهد که تشدید تنش دوباره آغاز شده است.
منبع: تاس