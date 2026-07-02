باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این کشور پابیترا مارگریتا، وزیر امور خارجه، و سید آتا حسین، استاندار ایالت بیهار، را برای شرکت در مراسم تشییع رهبر فقید ایران به تهران اعزام خواهد کرد.

این بیانیه تأکید کرده است که حضور در این مراسم، نشان‌دهنده اهمیت روابط تمدنی و ارتباطات مردمی بین دو کشور است که پایه‌ای محکم برای تعاملات سیاسی و اقتصادی فراهم می‌کند.

مراسم تشییع رهبر شهید ایران روز شنبه در تهران آغاز و در ۹ ژوئیه با خاکسپاری در زادگاهش، مشهد، به پایان خواهد رسید.

منبع: الجزیره