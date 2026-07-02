هند وزیر امور خارجه و استاندار خود را برای مراسم تشییع رهبر شهید ایران اعزام می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این کشور پابیترا مارگریتا، وزیر امور خارجه، و سید آتا حسین، استاندار ایالت بیهار، را برای شرکت در مراسم تشییع رهبر فقید ایران به تهران اعزام خواهد کرد. 

این بیانیه تأکید کرده است که حضور در این مراسم، نشان‌دهنده اهمیت روابط تمدنی و ارتباطات مردمی بین دو کشور است که پایه‌ای محکم برای تعاملات سیاسی و اقتصادی فراهم می‌کند.

مراسم تشییع رهبر شهید ایران روز شنبه در تهران آغاز و در ۹ ژوئیه با خاکسپاری در زادگاهش، مشهد، به پایان خواهد رسید.

منبع: الجزیره

برچسب ها: رهبر ایران ، مراسم تشییع
خبرهای مرتبط
ترامپ یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را در کاخ ورسای امضا کرد؛ او باز هم تهدید کرد
نشریه آتلانتیک؛
تاب‌آوری غیرمنتظره ایران
مذاکرات فنی ایران و آمریکا در سوئیس لغو شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خروج بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا از پایگاه انگلیس؛ پایان استقرار برای جنگ علیه ایران
پاکستان: آمریکا و ایران پس از مذاکرات غیرمستقیم در دوحه بر سر ادامه گفت‌و‌گو توافق کردند
از تنگه هرمز تا خطوط لوله؛ بازنگری جهانی در مسیرهای تأمین انرژی پس از جنگ ایران
دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا ۱۸ ژوئیه برگزار می‌شود
یک مقام ارشد چینی در مراسم وداع با رهبر شهید ایران شرکت می‌کند
آمریکا انتقال دلار به عراق را از سر گرفت
مالزی وزیر خود را برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید ایران به تهران اعزام می کند
سفارت روسیه در استکهلم هدف حمله پهپادی قرار گرفت
روسیه: عضویت جدید در گروه ۲۰ تنها با اجماع همه اعضا امکان‌پذیر است
کالاس: پیشنهاد تحریم نهاد‌های مرتبط با مجتمع نظامی-صنعتی روسیه را ارائه می‌دهم
آخرین اخبار
حضور مقامات ارشد هند در مراسم تشییع رهبر شهید ایران
مقام روس: هنوز برای نتیجه‌گیری از یادداشت تفاهم آمریکا و ایران زود است
دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا ۱۸ ژوئیه برگزار می‌شود
نخست‌وزیر پاکستان برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید ایران به تهران سفر می‌کند
لهستان دو نفر را به اتهام جاسوسی برای بلاروس بازداشت کرد
ادعای رسانه سعودی: واشنگتن دریافت عوارض هرمز را نقض توافق می‌داند
سفارت روسیه در استکهلم هدف حمله پهپادی قرار گرفت
روسیه: عضویت جدید در گروه ۲۰ تنها با اجماع همه اعضا امکان‌پذیر است
یک مقام ارشد چینی در مراسم وداع با رهبر شهید ایران شرکت می‌کند
کالاس: پیشنهاد تحریم نهاد‌های مرتبط با مجتمع نظامی-صنعتی روسیه را ارائه می‌دهم
پاکستان: آمریکا و ایران پس از مذاکرات غیرمستقیم در دوحه بر سر ادامه گفت‌و‌گو توافق کردند
قطر: ایران و آمریکا بر سر ادامه گفت‌و‌گو توافق کردند
خروج بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا از پایگاه انگلیس؛ پایان استقرار برای جنگ علیه ایران
آمریکا انتقال دلار به عراق را از سر گرفت
مالزی وزیر خود را برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید ایران به تهران اعزام می کند
از تنگه هرمز تا خطوط لوله؛ بازنگری جهانی در مسیرهای تأمین انرژی پس از جنگ ایران
نواف سلام: اولویت مذاکرات، خروج نیرو‌های اسرائیلی از خاک لبنان است
ادعای ترامپ: چین در تلاش برای تصاحب کانال پاناماست
وال‌استریت ژورنال: واشنگتن کاهش حضور نظامی در عربستان را بررسی می‌کند
ونزوئلا یک هفته عزای عمومی اعلام کرد
هشدار سازمان ملل درباره گسترش مناطق تحت کنترل اسرائیل در غزه
مفقود شدن یک نظامی آمریکایی در دریای عرب
وانگ به روبیو: آمریکا در مورد تایوان با احتیاط عمل کند
بازگشت به حالت عادی در تنگه هرمز ماه‌ها طول می‌کشد
گوترش: جهان نباید در تدوین قوانین مشترک هوش مصنوعی تعلل کند
الجزیره: جنگ علیه ایران معادلات صنعت انرژی جهان را برای همیشه تغییر داد
شمار شهدای لبنان به ۴۲۹۷ نفر رسید
ونس: مذاکرات به خوبی پیش می‌رود
ذخایر استراتژیک نفت خام آمریکا به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۳ رسید
کشته شدن دستکم پنج نفر در آتش‌سوزی برجی در بلژیک