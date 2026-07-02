باشگاه خبرنگاران جوان -آیت الله رسول فلاحتی و هادی حق شناس، با صدور بیانیه‌ای، از مردم همیشه در صحنه استان برای حضور حماسی در مراسم تشییع پیکر مطهر و نورانی زعیم عالیقدر جهان اسلام، رهبر شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و خانواده مکرمشان، دعوت کردند.

در متن این پیام آمده است:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» (آل عمران: ۱۶۹)

با قلوبی آکنده از حزن و اندوه عمیق، اما با ایمانی راسخ به وعده‌های الهی و تداوم مسیر نورانی انقلاب اسلامی، اینک پس از ماه‌ها انتظار و دلتنگی عمیق، فرصت بدرقه پیکر مطهر و نورانی زعیم عالیقدر جهان اسلام، رهبر فرزانه و مجاهد نستوه، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و خانواده مکرم رهبر شهید که در این واقعه الیم به لقاءالله پیوستند، فرا رسیده است.

ملت شریف ایران و مردم همیشه در صحنه گیلان از همان لحظه عروج ملکوتی آن فقیه پارسا، هوشمندانه و با بصیرت بی‌نظیر خود، توطئه‌های شوم دشمنان قسم‌خورده نظام اسلامی را که پنداشته بودند با به شهادت رساندن رهبری عظیم‌الشأن، می‌توانند به اهداف پلید خود در تجزیه و تفرقه دست یابند، نقش بر آب کردند.

حضور پرشور، مستمر و خودجوش مردم در صحنه‌ها و خیابان‌ها، از همان ساعات اولیه، تجلی بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب و نمایش اقتدار و وحدت ملت، حول محور ولایت فقیه بود و نشان داد که این انقلاب، با شهادت رهبرانش نه تنها تضعیف نمی‌شود، بلکه بالنده‌تر و استوارتر به پیش می‌رود.

در طول این ماه‌ها، امت اسلامی و به ویژه مردمان بصیر استان گیلان، با حضور در مراسم عزاداری و اعلام وفاداری به رهبر شهید انقلاب و سکاندار جبهه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) و استقامت و اتحاد خود، برگ زرینی دیگر بر افتخارات این ملت افزودند و اینک، نوبت آن است که با شکوهی بی‌نظیر، پیکر مطهر رهبر شهید و همراهان سفر کرده‌اش را تشییع و به منزلگاه ابدی بسپاریم.

اینجانبان با تأکید بر اهمیت این رویداد عظیم، از آحاد مردم متدین، انقلابی و همیشه در صحنه استان گیلان، دیار عالمان و شهدا، صمیمانه و با قلبی مملو از ارادت، دعوت می‌نماییم تا با حضور گسترده و پرصلابت خود در این مراسم، بار دیگر میثاق ناگسستنی خود را با ولایت فقیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) و آرمان‌های انقلاب تجدید کرده و به جهانیان نشان دهند که این ملت، لحظه‌ای از خط سرخ شهادت و مقاومت دست بر نخواهد داشت.

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که تمامی تمهیدات لازم اعم از برقراری سرویس‌های ایاب و ذهاب ایمن و تدابیر رفاهی و امنیتی، جهت تسهیل حضور تمامی عزیزان برای شرکت در مراسم وداع، تشییع و تدفین و شرکت در مراسم مرتبط و زیارت، به فضل الهی مهیا گردیده است تا مردم بتوانند در کمال امنیت و آرامش، به سلامت رفته و بازگردند.

به امید آنکه در پرتو هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، بتوانیم حافظان شایسته‌ای برای دستاورد‌های شهدا باشیم و زمینه ظهور حضرت بقیة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه) را فراهم آوریم.

آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و هادی حق شناس استاندار گیلان