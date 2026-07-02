باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی لطیفی، پیشکسوت فوتبال در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابیاش از عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: یک بخش از تیم ملی را موفق میدانم و بخش دیگر را ناکام ارزیابی میکنم. به هر حال با شرایط جنگی، نداشتن بازیهای تدارکاتی، مشکلات روادید آمریکا و همه حواشی، ما وارد جام جهانی شدیم و بازی اول با نیوزیلند دیدار تدارکاتی برای ما شد.
او افزود: تیم ملی فوتبال و کادر فنی در بازی با نیوزیلند نمره قبولی نگرفتند، به دلیل اینکه برتری در این بازی برای صعود ما در جام جهانی مهم بود. همچنین بدترین بازی ما در جام جهانی در برابر نیوزیلند بود. به هر حال نیوزیلند ضعیفترین تیم جام جهانی محسوب میشود و رنکینگ ۸۵ دنیا را داشت. خوش شانسی که ما آوردیم این بود که در بین تیمهای آسیایی در بهترین قرعه ممکن افتاده بودیم. قرعه ما را با قرعه ژاپن، عراق، اردن، کره جنوبی و عربستان مقایسه کنید متوجه میشوید که گروه ما راحتترین گروه بود، اما متاسفانه نتوانستیم استفاده کنیم.
لطیفی بیان کرد: بازی اول با نیوزیلند برای کادر فنی شکست بود، اما کار کادر فنی را در ۲ بازی دیگر مثبت ارزیابی میکنم. علی رغم اینکه بیرانوند در بازی با بلژیک بهترین بازیکن زمین مسابقه شد و این نشان میدهد که بلژیک بازی را در اختیار داشت. ما نسبت به بازی با نیوزیلند چند قدم به جلو برداشتیم. بازی با مصر هم بهترین بازی ما بود، اما بدشانسی آوردیم و نتوانستیم برنده شویم. در نتیجه در بازی با نیوزیلند بسیار بد بودیم، اما ۲ بازی بعدی به لحاظ فنی عملکرد خوبی داشتیم.
پیشکسوت فوتبال تصریح کرد: بعد از بازی با نیوزیلند، قلعه نویی و کادرش یک کار هوشمندانه انجام دادند به جای ۲ دفاع مرکزی که در بازی اول استفاده کردند و شجاع خلیل زاده و علی نعمتی را گذاشته بودند، در بازی دوم از ۳ دفاع مرکزی بهره بردند که این باعث شد تراکم دفاعی در عمق خط دفاع داشته باشیم و این ضعف اساسی تیم ملی ما بود که مربیان رفعش کردند. در بازی با نیوزیلند، ما در عمق دفاع ضعیف بودیم و بازیکن پا به سن گذاشته حریف خیلی خط دفاعی ما را اذیت کرد و نیوزیلند بازی مستقیم ارائه کرد. ما از قبل گفته بودیم که فوتبال نیوزیلند تحت تاثیر فوتبال انگلیس است و آنها با چند پاس بلند، مدافعان ما را به دردسر انداختند.
او ادامه داد: از زمانی که قلعه نویی هدایت تیم ملی فوتبال را برعهده گرفته است، عمق خط دفاعی تیم ملی ضعف داشت و او و کادرش با ۳ دفاع مرکزی توانستند عمق دفاع تیم ملی را پوشش بدهند و مرکز زمین را گرفتند. تیم ملی بلژیک قدرتمند است و خوش شانسی ما این بود که لوکاکو یک سال بازی نکرد و از آمادگی به دور بود و جرمی دوکو هم در این بازی غیبت داشت و زهر تیم بلژیک گرفته شده بود. با همه این موارد، مالکیت توپ را بلژیک در اختیار داشت، اما ما نسبت به نیوزیلند بهتر بازی کردیم. بازی بعد با مصر بهترین بازی تیم ملی فوتبال بود و بازیکنان نسبت به بازی بلژیک بهتر بازی کردند. عملکرد تیم ملی در بازی با بلژیک و مصر قابل قبول است، اما در زمینه کسب نتیجه ناکام محض بوده است.
لطیفی عنوان کرد: ما در ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی نتوانستیم به مرحله بعدی صعود کنیم و این در حالی است که ۳ تیم از هر گروه صعود میکردند و این ناکامی محض برای فوتبال ما محسوب میشود. من قبلا گفتم که اگر به فرض محال، تیم ملی فوتبال ما قهرمان جام جهانی شود و یا برود هر ۳ بازی خود را ببازد، ما نباید همه موفقیتها را به نام قلعه نویی بدانیم و نه همه شکستها را تقصیر قلعه نویی بگذاریم. هر کسی در موفقیت و عدم موفقیت تیم ملی سهم خودش را داشته است. منتهی ما مشکلی که در ابتدای بازیها داشتیم و الان هم داریم این است که عدهای از دوستان قلعه نویی هستند و او را تا مرز بهترین مربی دنیا بالا میبرند و عدهای هم دشمنانش هستند و قلعه نویی هر کار خوبی که میکند را سیاه نمایی میکنند. به نظرم باید نقد منصفانهای داشته باشیم. ضمن اینکه فراموش نکنیم که از اولین حضورمان در جام جهانی در سال ۱۹۷۸ که یک تیم از اقیانوسیه و آسیا صعود میکرد تا به امروز، حداقل توقع مردم این بود تیم ملی به دور بعدی جام جهانی صعود کند چرا که ۴۸ تیمی بوده است.
پیشکسوت فوتبال اظهار کرد: با وجود اینکه ما برابر تیم ملی مصر خوب بازی کردیم، اما مصر هم بازیکن خوبش عمر مرموش را بیرون گذاشته بود، چون صعودش به مرحله بعدی قطعی شده بود و مثل ما انگیزه نداشت. اگر جام جهانی ۳۲ تیمی بود در آن صورت میگفتیم که ۳ تساوی موفقیت بزرگی برای ما محسوب میشود. موقعیت خوبی نصیب ایران شده بود، چون ۳۲ تیم به مرحله بعدی جام جهانی صعود میکردند و ۸ تیم برتر رتبههای سوم هم راهی دور بعدی میشدند، اما از این فرصت بهره نبردیم و صعود نکردیم. من باورم این است که مشکل تیم ملی فوتبال از این به بعد شروع میشود و ۶ ماه به جام ملتهای آسیا مانده است.
لطیفی خاطر نشان کرد: قلعه نویی نتوانست تغییر نسل بدهد، اما او را به هیچ وجه مقصر نمیدانم. بازیکن سازی در تیمهای پایه ما صورت نگرفته است. سرمربی تیم ملی نباید بازیکن سازی کند و باید بازیکنان آماده و پدیدهها را دعوت کند و به آنها فرصت بدهد تا بتوانند توانایی خود را نشان بدهند. اگر قلعه نویی میخواست ۳ سال قبل جوانگرایی کند نمیتوانست، چون جوانی نبود واز ۴ سال قبل تا الان همین ترکیب تیم ملی بوده و فقط یکی، ۲ تغییر داشته است. امسال پیرترین تیم ملی را به جام جهانی بردیم. الان قلعه نویی بگوید که چند بازیکن را میخواهم کنار بگذارم و جوانها را بیاورم و چند بازیکن باتجربه باشند، اما او جرات نمیکند این کار را انجام بدهد و با اولین باخت، اهالی فوتبال میگویند که قلعه نویی را اخراج کنید.
پیشکسوت فوتبال بیان کرد: قلعه نویی آن حمایت صددرصد هم از طرف فدراسیون فوتبال نداشت، اما وقتی جنگ شد و این اتفاقات افتاد تصمیم بر این شد که حمایت همه جانبه از قلعه نویی کنند. الان من مطمئن هستم که تاج و قلعه نویی در برزخ گیر میکنند که آیا جوانگرایی کنند و با جوانها به جام ملتهای آسیا بروند یا نه! به هر حال الان انتقادات به اوج خود رسیده است و میگویند که تیم ملی فوتبال باید به مرحله بعدی جام جهانی صعود میکرد و حرفشان درست بوده است.
لطیفی خاطر نشان کرد: مهدی تاج نمیداند که امیر قلعه نویی را در تیم ملی نگه دارد و اگر او را حفظ کند با همین بازیکنان باید به جام ملتهای آسیا برود. اگر هر مربی داخلی از جمله قلعه نویی با جوانها به جام ملتهای آسیا برود تمام رزومهای که برای خودش ساخته است خراب میشود و همه از او به عنوان یک مربی ناکام یاد میکنند. مگر اینکه برنامه ۴ ساله برای تیم ملی فوتبال داشته باشند و یک بار برای همیشه بگویند که برنامه مدون داشته باشیم و با ترکیبی از بازیکنان جوان و آینده دار و باتجربه به جام ملتهای آسیا برویم و هدفمان این نباشد که قهرمان جام ملتها شویم و برای ۴ سال دیگر جام جهانی آماده شویم. اگر در جام ملتهای آسیا نتیجه گرفتیم که خیلی خوب است، اما اگر نتیجه نگرفتیم حداقل آینده فوتبال خود را تضمین کردیم و آرام آرم این نسل تغییر پیدا کند. خیلی از منتقدان هم میگویند که مهدی تاج هم باید از فدراسیون فوتبال برود.
او درباره اینکه مربیانی که تیمشان در جام جهانی حذف شدند استعفا دادند، اما در تیم ملی ایران خبری از استعفا و عذرخواهی نیست، گفت: به هر حال سرمربی تیم ملی فوتبال باید پاسخگوی اشتباهاتش باشد.