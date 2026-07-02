هافبک فصل گذشته تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان به فولاد خوزستان پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام باشگاه فولاد خوزستان، امید حامدی‌فر، بازیکن فصل گذشته گل‌گهر سیرجان با قراردادی ۲ ساله به این تیم پیوست و شاگرد حمید مطهری شد.

حامدی‌فر در مجموع ۲۹ بار لباس گل‌گهر را پوشید و در این تیم ۲ گل به نامش ثبت شده است.

برچسب ها: تیم فوتبال فولاد خوزستان ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
یک تغییر در فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال
رضاوند و زکی پور با سپاهان تمدید کردند/ دانشگر از طلایی پوشان جدا شد
کعبی: ما نباید گول بردن کاستاریکا را بخوریم/ تیم ملی فوتبال نیاز به بازی دوستانه قوی‌تر دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کی روش علیه شاگردان سابق با تاکتیک همیشگی
جام جهانی ۲۰۲۶؛ لوکاکو ۱۷ گل تا رسیدن به علی دایی
جام جهانی ۲۰۲۶؛ سرمربیان برکنار شده و بدترین خطوط دفاعی 
نبرد حساس اسپانیا و اتریش برای صعود به مرحله بعد
ایران - مصر در صدر پربیننده‌ترین بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶
۶ و ۸؛ کابوس ستاره‌های آفریقایی در جام جهانی
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان آسیا شد
ملی پوش کاراته مدال نقره آسیا را به فرزند شهید ناو دنا تقدیم کرد
صدیقی: جام جهانی پلی به‌سوی موفقیت در بازی‌های آسیایی است
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا؛ سه ایرانی فینالیست شدند
آخرین اخبار
رئیس انجمن پارادوومیدانی: بهترین‌ها راهی ناگویا می‌شوند + فیلم
حامدی‌فر به فولاد پیوست
عدم صعود تیم ملی به مرحله بعد جام جهانی ناکامی محض است
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان آسیا شد
دومین باخت دختران نوجوان والیبال ایران در قهرمانی آسیا
کلاییچ کارش را با تیم ملی هندبال آغاز کرد
کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا؛ سه ایرانی فینالیست شدند
رقبای تیم بانوان خاتون بم در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند
ایران - مصر در صدر پربیننده‌ترین بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶
صدیقی: جام جهانی پلی به‌سوی موفقیت در بازی‌های آسیایی است
۶ و ۸؛ کابوس ستاره‌های آفریقایی در جام جهانی
جام جهانی ۲۰۲۶؛ لوکاکو ۱۷ گل تا رسیدن به علی دایی
جام جهانی ۲۰۲۶؛ سرمربیان برکنار شده و بدترین خطوط دفاعی 
باید برخاست؛ یک ایران، یک وداع/ دعوت فدراسیون والیبال برای بدرقه تاریخی امام مجاهد شهید
کی روش علیه شاگردان سابق با تاکتیک همیشگی
ملی پوش کاراته مدال نقره آسیا را به فرزند شهید ناو دنا تقدیم کرد
نبرد حساس اسپانیا و اتریش برای صعود به مرحله بعد
آمریکا ۲ - ۰ بوسنی و هرزگوین/ میزبان راهی یک هشتم نهایی شد + فیلم
بلژیک ۳ - ۲ سنگال/ شیاطین سرخ اروپا کامبکی رویایی خلق کردند + فیلم
آمریکا- بوسنی و هرزگوین؛ یانکی‌ها به دنبال طلسم‌شکنی
دستاورد بزرگ ما شکست نخوردن در جام جهانی بود
شفاف‌سازی درباره جنجال سهمیه ایران در آسیا + فیلم
انگلیس ۲ - ۱ کنگو/ هری کین ناجی سه شیر‌ها شد + فیلم
بررسی عملکرد مهدی طارمی توسط فیروز کریمی + فیلم
از برترین کشتی‌گیران جهان در ماه اخیر تا درخشش ایران در رقابت‌های تنیس
نعمتی: با تیم ایران نامهربان بودند
اسبقیان: حضور تیم ملی در جام جهانی علی‌رغم کارشکنی‌ها، یک پیروزی ارزشمند بود
قلعه‌نویی: در جام‌جهانی بدشانس بودیم
ممبینی: در جام جهانی فوتبال باکیفیتی را ارائه دادیم + فیلم
رضاییان: از مردم ایران عذرخواهی می‌کنیم