\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u0645\u06cc\u062f \u062d\u0627\u0645\u062f\u06cc\u200c\u0641\u0631\u060c \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u0641\u0635\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u06af\u0644\u200c\u06af\u0647\u0631 \u0633\u06cc\u0631\u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f\u06cc \u06f2 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a \u0648 \u0634\u0627\u06af\u0631\u062f\u00a0\u062d\u0645\u06cc\u062f \u0645\u0637\u0647\u0631\u06cc\u00a0\u0634\u062f.\n\u062d\u0627\u0645\u062f\u06cc\u200c\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u06f2\u06f9 \u0628\u0627\u0631 \u0644\u0628\u0627\u0633 \u06af\u0644\u200c\u06af\u0647\u0631 \u0631\u0627 \u067e\u0648\u0634\u06cc\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u06f2 \u06af\u0644 \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0645\u0634 \u062b\u0628\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.