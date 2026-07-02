یک متخصص طب اورژانس گفت: افراد شرکت کننده در مراسم تشییع رهبر شهید دارو‌های مصرفی خود را همراه داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - طه بیات، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت ‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از مسائل مهم در تجمعات انبوه مانند مراسم تشییع رهبر شهید، مراقبت بیشتر از گروه‌های در معرض خطر مانند کودکان، زنان باردار و سالمندان است.

به گفته وی، اگر عزاداران به همراه کودکان در مراسم تشییع حاضر می‌شوند، بهتر است در حلقه دورتر مراسم شرکت کنند و کودکان را در هنگام سیل جمعیت بر روی دوش خود گذاشته تا مشکلی در خصوص تنفس آنها ایجاد نشود.

بیات تاکید کرد: افراد سالمند یا افرادی بیماری که دچار تنگی نفس و مشکلات قلبی عروقی هستند، باید داروهای خود را به همراه داشته باشند و در صورت بروز مشکل حتما پرسنل اورژانس و امدادگران را از بیماری خود مطلع کنند. 

برچسب ها: خدمات درمانی ، مراسم تشییع
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