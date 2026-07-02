رئیس انجمن پارادوومیدانی گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی با حضور ورزشکاران سراسر کشور و طبق استاندارد‌های IPC برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی - علی‌اصغر هادی‌زاده، رئیس انجمن پارادوومیدانی درباره مسابقات انتخابی تیم ملی اظهار کرد: این رقابت‌ها با هدف شناسایی و انتخاب برترین ورزشکاران برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا برگزار می‌شود و امیدواریم بتوانیم مسابقاتی با کیفیت و در شأن ورزشکاران برگزار کنیم.

وی افزود: پس از پایان مسابقات، عملکرد تمامی ورزشکاران به دقت توسط کمیته فنی ارزیابی خواهد شد و نفراتی که بهترین رکوردها و عملکرد را داشته باشند، به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند.

رئیس انجمن پارادوومیدانی با اشاره به استقبال استان‌ها از این رقابت‌ها گفت: خوشبختانه تقریباً تمامی استان‌های کشور، به جز سیستان و بلوچستان، در این مسابقات نماینده دارند که این موضوع نشان‌دهنده گستردگی و پویایی پارادوومیدانی در سراسر کشور است.

هادی زاده تأکید کرد: تمامی رقابت‌ها بر اساس قوانین و استانداردهای IPC (کمیته بین‌المللی پارالمپیک) برگزار می‌شود و تلاش کرده‌ایم همه موارد فنی و اجرایی با دقت و حرفه‌ای‌گری رعایت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ظرفیت دعوت حدود ۶۰ ورزشکار به اردوی تیم ملی را در نظر گرفته‌ایم، اما همه چیز به عملکرد ورزشکاران در این مسابقات بستگی دارد و در نهایت بهترین‌ها پیراهن تیم ملی را برای حضور در ناگویا بر تن خواهند کرد

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برچسب ها: پارادومیدانی ، انتخابی تیم ملی ، ناگویا
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