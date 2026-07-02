باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی، از عموم ملت شریف ایران دعوت کرد تا با حضور در مراسم بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، ضمن تجدید عهد با قائد شهید امت، بار دیگر، ایستادگی خویش بر آرمان‌های بلند انقلاب و امام شهید امت را نشان دهند.

متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف، پرافتخار و داغ دیده ایران.

شهادت قائد ملت، امام امت و فرمانده مجاهد و معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، (رضوان الله تعالی علیه)، آن بزرگمرد صبر و مقاومت، به دست دشمنان کینه‌توز، آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، داغی عظیم بر قلب ملت ایران، مسلمانان جهان و آزادگان عالم گذاشت. دشمنان قسم خورده ملت ایران، در اوج خباثت، گمان می‌بردند با این جنایت می‌توانند اراده ملت بزرگ ایران را در هم بشکنند و روح مقاومت را از این سرزمین جدا کنند، اما نه تنها به هیچ‌یک از اهداف شوم خود دست نیافتند، بلکه ملتی مصمم‌تر و متحدتر از گذشته را در برابر خویش یافتند.

رهبر شهید وفرمانده معظم کل قوا، در تمامی سال‌های پرافتخار حیات خویش، الگویی کامل از شجاعت، بصیرت و پایمردی در برابر زیاده‌خواهی استکبار جهانی را به کلیه آزادگان عالم ارائه داد. آن مجاهد بزرگ تا واپسین لحظات عمر پربرکت خود، خط مقاومت را با شجاعت و بصیرت پاسداری کرد و هرگز در برابر تهدید‌ها و فشار‌های دشمنان، از راه حق کوتاه نیامد تا میراثی گران‌بها از ایستادگی و مقاومت، به جای بگذارد، میراثی برای همه ملل آزاده جهان که هرگز فراموش نخواهد شد.

اینک بر ماست که با حضوری باشکوه، متحد و آگاهانه در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر آن رهبر شهید، پیمان دیرینه خویش را با راه ایشان و آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی، تجدید کنیم. این حضور، پیامی روشن به دشمنان دارد و به استکبار جهانی، یادآوری می‌کند که راه آن رهبر و فرمانده شهید، با اراده فولادین ملت ایران و در سایه رهبری خردمندانه جانشین شایسته ایشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، با قدرت ادامه خواهد یافت.

اینجانب، به نمایندگی از کلیه همرزمان خویش در ارتش سرافراز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران، از عموم مردم شریف، خانواده‌های معزز شهدا، رزمندگان و همه دلدادگان مکتب مقاومت دعوت می‌کنم، با حضوری حماسی و تاریخ‌ساز، قائد شهید ملت و همراهان شهیدش را بدرقه کنند و بار دیگر به جهانیان نشان دهند که ملت ایران، در برابر دشمنان تسلیم نخواهد شد و تا آخر ایستاده است.

«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ»»