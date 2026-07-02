فرمانده کل ارتش از عموم مردم برای حضور حماسی و تاریخ‌ساز در مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر فرمانده شهید کل قوا، دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی، از عموم ملت شریف ایران دعوت کرد تا با حضور در مراسم بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، ضمن تجدید عهد با قائد شهید امت، بار دیگر، ایستادگی خویش بر آرمان‌های بلند انقلاب و امام شهید امت را نشان دهند.

متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف، پرافتخار و داغ دیده ایران.

شهادت قائد ملت، امام امت و فرمانده مجاهد و معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، (رضوان الله تعالی علیه)، آن بزرگمرد صبر و مقاومت، به دست دشمنان کینه‌توز، آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، داغی عظیم بر قلب ملت ایران، مسلمانان جهان و آزادگان عالم گذاشت. دشمنان قسم خورده ملت ایران، در اوج خباثت، گمان می‌بردند با این جنایت می‌توانند اراده ملت بزرگ ایران را در هم بشکنند و روح مقاومت را از این سرزمین جدا کنند، اما نه تنها به هیچ‌یک از اهداف شوم خود دست نیافتند، بلکه ملتی مصمم‌تر و متحدتر از گذشته را در برابر خویش یافتند.

رهبر شهید وفرمانده معظم کل قوا، در تمامی سال‌های پرافتخار حیات خویش، الگویی کامل از شجاعت، بصیرت و پایمردی در برابر زیاده‌خواهی استکبار جهانی را به کلیه آزادگان عالم ارائه داد. آن مجاهد بزرگ تا واپسین لحظات عمر پربرکت خود، خط مقاومت را با شجاعت و بصیرت پاسداری کرد و هرگز در برابر تهدید‌ها و فشار‌های دشمنان، از راه حق کوتاه نیامد تا میراثی گران‌بها از ایستادگی و مقاومت، به جای بگذارد، میراثی برای همه ملل آزاده جهان که هرگز فراموش نخواهد شد.

اینک بر ماست که با حضوری باشکوه، متحد و آگاهانه در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر آن رهبر شهید، پیمان دیرینه خویش را با راه ایشان و آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی، تجدید کنیم. این حضور، پیامی روشن به دشمنان دارد و به استکبار جهانی، یادآوری می‌کند که راه آن رهبر و فرمانده شهید، با اراده فولادین ملت ایران و در سایه رهبری خردمندانه جانشین شایسته ایشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، با قدرت ادامه خواهد یافت.

اینجانب، به نمایندگی از کلیه همرزمان خویش در ارتش سرافراز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران، از عموم مردم شریف، خانواده‌های معزز شهدا، رزمندگان و همه دلدادگان مکتب مقاومت دعوت می‌کنم، با حضوری حماسی و تاریخ‌ساز، قائد شهید ملت و همراهان شهیدش را بدرقه کنند و بار دیگر به جهانیان نشان دهند که ملت ایران، در برابر دشمنان تسلیم نخواهد شد و تا آخر ایستاده است.

«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ»»

برچسب ها: فرمانده کل ارتش ، رهبر معظم انقلاب ، مراسم تشییع
خبرهای مرتبط
قرارگاه خاتم‌الانبیاء: هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش قاطع مواجه می‌شود
نیرو‌های هوایی و دریایی در آماده‌باش کامل به سر می‌برند
سخنگوی ارتش: مراقبت دریایی با شدت بیشتری در جریان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مراسم وداع با شهید «زهرا حداد عادل» برگزار شد
قالیباف: باید برخاست و ندای خون‌خواهی ملت را به جهان رساند
تعطیلی سه‌شنبه ۱۶ تیر ابلاغ شد
تیم پنج نفره گروهک منحله دمکرات به صورت کامل متلاشی شد
استفاده از خودروی شخصی برای حضور در مراسم اربعین در عراق ممنوع است
بقائی: مقامات ۱۰۰ کشور به منظور شرکت در آیین وداع با رهبر شهید، میهمان ایران هستند
بدرقه باشکوه قائد شهید امت ناامیدی را به آمریکا تحمیل می‌کند
تنگه هرمز زیر فرمان ایران تعریف می‌شود، نه سنتکام
سرلشکر عبداللهی: دشمنان ایران قوی از هرگونه خطای محاسباتی پرهیز کنند
قرارگاه خاتم‌الانبیاء: هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش قاطع مواجه می‌شود
آخرین اخبار
دعوت فرمانده کل ارتش از عموم ملت برای حضور حماسی در مراسم بدرقه پیکر فرمانده شهید کل قوا
وزیر کشور: بدرقه رهبر شهید خط بطلانی بر تمام توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان خواهد بود
طلایی‌نیک: تمام ظرفیت‌های وزارت دفاع برای خدمت‌رسانی به زائران قائد شهید بسیج شده است
مبادی و جاده‌های ورودی به پایتخت همواره باز است؛ منعی برای ورود وجود ندارد
آغاز به کار سامانه ۵ زبانه راهنمای زائران امام شهید
بدرقه باشکوه قائد شهید امت ناامیدی را به آمریکا تحمیل می‌کند
بررسی تمهیدات برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر قائد شهید
سردار ابن‌الرضا: برای بدرقه مردی که تا آخرین لحظه، استوار ایستاد، همه می‌آییم
حضور تاریخی در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب پاسخ روشنی برای دشمن دارد
بقائی: مقامات ۱۰۰ کشور به منظور شرکت در آیین وداع با رهبر شهید، میهمان ایران هستند
سخنگوی ارتش: مراقبت دریایی با شدت بیشتری در جریان است
تیم پنج نفره گروهک منحله دمکرات به صورت کامل متلاشی شد
مراسم وداع با شهید «زهرا حداد عادل» برگزار شد
نماز جمعه تهران به امامت آیت الله خاتمی اقامه می‌شود
رئیس‌جمهور: عروج سرخ رهبر ما پایان راه نیست آغاز فصلی نوین است
تعطیلی سه‌شنبه ۱۶ تیر ابلاغ شد
قرارگاه خاتم‌الانبیاء: هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش قاطع مواجه می‌شود
سرلشکر عبداللهی: دشمنان ایران قوی از هرگونه خطای محاسباتی پرهیز کنند
قالیباف: باید برخاست و ندای خون‌خواهی ملت را به جهان رساند
تنگه هرمز زیر فرمان ایران تعریف می‌شود، نه سنتکام
استفاده از خودروی شخصی برای حضور در مراسم اربعین در عراق ممنوع است
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۱ تیر
سلامت، امنیت و رفاه مردم در تشییع رهبر شهید انقلاب اولویت محوری مراسم است
قالیباف: بحث دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران‌شده ایران کذب است
پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی
عارف : تشییع با شکوه رهبر شهید با تاکید بر حفظ امنیت مردم برگزار می‌شود
پزشکیان: اگر رهبری دستور می‌دادند مذاکره نشود قطعاً اطاعت می‌کردیم
نیرو‌های هوایی و دریایی در آماده‌باش کامل به سر می‌برند
پایان گفت‌و‌گو‌های هیأت اعزامی کشورمان به دوحه